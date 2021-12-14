14 декабря 2021

Челябинский вуз продлил дистанционное обучение до конца года

© Служба новостей «URA.RU»
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Обучение в таком формате продлится до конца декабря Фото:

В Челябинске Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет продлил режим дистанционного обучения до 31 декабря. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе университета.

«Дистанционный формат обучения продлен до 31 декабря 2021 года. Такое решение было принято в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой и в соответствии с рекомендациями регионального Роспотребнадзора», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

В университете добавили, что формат проведения зимней сессии пока неизвестен. Режим проведения сессии будет определен исходя из эпидемиологической обстановки в регионе. Студентов проинформируют о формате сессии заранее.

Руководство вуза предупреждало о возможной пролонгации дистанционного обучения. Продление дистанта зависит от рекомендаций учредителя и регионального оперативного штаба по коронавирусу.

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В Челябинске Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет продлил режим дистанционного обучения до 31 декабря. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе университета. «Дистанционный формат обучения продлен до 31 декабря 2021 года. Такое решение было принято в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой и в соответствии с рекомендациями регионального Роспотребнадзора», — сообщили URA.RU в пресс-службе. В университете добавили, что формат проведения зимней сессии пока неизвестен. Режим проведения сессии будет определен исходя из эпидемиологической обстановки в регионе. Студентов проинформируют о формате сессии заранее. Руководство вуза предупреждало о возможной пролонгации дистанционного обучения. Продление дистанта зависит от рекомендаций учредителя и регионального оперативного штаба по коронавирусу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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