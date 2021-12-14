Челябинский вуз продлил дистанционное обучение до конца года

Обучение в таком формате продлится до конца декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет продлил режим дистанционного обучения до 31 декабря. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе университета.

«Дистанционный формат обучения продлен до 31 декабря 2021 года. Такое решение было принято в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой и в соответствии с рекомендациями регионального Роспотребнадзора», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

В университете добавили, что формат проведения зимней сессии пока неизвестен. Режим проведения сессии будет определен исходя из эпидемиологической обстановки в регионе. Студентов проинформируют о формате сессии заранее.

Руководство вуза предупреждало о возможной пролонгации дистанционного обучения. Продление дистанта зависит от рекомендаций учредителя и регионального оперативного штаба по коронавирусу.