В Москве сообщили о минировании самолета

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Самолет должен вылететь из аэропорта Шереметьево Фото:

В экстренные службы Москвы поступило анонимное сообщение о минировании самолета SU-1184 Москва — Волгоград, который должен вылететь из аэропорта Шереметьево. На данный момент эвакуация людей не производится.

«В аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о минировании рейса SU-1184 Москва — Волгоград. В связи с этим усилены меры безопасности, проводится проверка», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что на данный момент аэропорт работает, в штатном режиме. Самолет должен вылететь в 22:45 по московскому времени.

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В экстренные службы Москвы поступило анонимное сообщение о минировании самолета SU-1184 Москва — Волгоград, который должен вылететь из аэропорта Шереметьево. На данный момент эвакуация людей не производится. «В аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о минировании рейса SU-1184 Москва — Волгоград. В связи с этим усилены меры безопасности, проводится проверка», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Отмечается, что на данный момент аэропорт работает, в штатном режиме. Самолет должен вылететь в 22:45 по московскому времени.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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