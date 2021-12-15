В Москве сообщили о минировании самолета

В экстренные службы Москвы поступило анонимное сообщение о минировании самолета SU-1184 Москва — Волгоград, который должен вылететь из аэропорта Шереметьево. На данный момент эвакуация людей не производится.
«В аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о минировании рейса SU-1184 Москва — Волгоград. В связи с этим усилены меры безопасности, проводится проверка», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Отмечается, что на данный момент аэропорт работает, в штатном режиме. Самолет должен вылететь в 22:45 по московскому времени.
В экстренные службы Москвы поступило анонимное сообщение о минировании самолета SU-1184 Москва — Волгоград, который должен вылететь из аэропорта Шереметьево. На данный момент эвакуация людей не производится. «В аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о минировании рейса SU-1184 Москва — Волгоград. В связи с этим усилены меры безопасности, проводится проверка», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Отмечается, что на данный момент аэропорт работает, в штатном режиме. Самолет должен вылететь в 22:45 по московскому времени.