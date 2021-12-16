Контрабандист пытался переслать в США полудрагоценные камни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Контрабандист попытался переслать из Екатеринбурга в США 600 граммов полудрагоценных минералов под видом керамических фигурок для декора аквариума. При прохождении контроля таможенники изъяли минералы и назначили экспертизу для определения стоимости и ценности содержимого. Об этом говорится в пресс-релизе Уральской таможенной службы (есть в распоряжении URA.RU).

«Камни уралец пытался переслать в штат Висконсин. Два десятка образцов горной породы разной величины мужчина отправлял под видом керамических фигурок для декора аквариума», — говорится в сообщении ведомства. Такие минералы в среднем оцениваются в 32 тысячи рублей.

Специалисты таможенной службы определили, что мужчина пытался вывести из страны пять диоптазов, шесть уваровитов и 12 азуритов. Минералы относятся к полудрагоценным и их пересылка заграницу в необработанном виде запрещена.

В отношении злоумышленника возбудили два административных дела. Он может получить штраф с конфискацией камней.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления