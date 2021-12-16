16 декабря 2021

Уральские самоцветы попытались вывезти из Екатеринбурга в США. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Татьяны Перминовой и Николая Мамина в
Контрабандист пытался переслать в США полудрагоценные камни Фото:

Контрабандист попытался переслать из Екатеринбурга в США 600 граммов полудрагоценных минералов под видом керамических фигурок для декора аквариума. При прохождении контроля таможенники изъяли минералы и назначили экспертизу для определения стоимости и ценности содержимого. Об этом говорится в пресс-релизе Уральской таможенной службы (есть в распоряжении URA.RU).

«Камни уралец пытался переслать в штат Висконсин. Два десятка образцов горной породы разной величины мужчина отправлял под видом керамических фигурок для декора аквариума», — говорится в сообщении ведомства. Такие минералы в среднем оцениваются в 32 тысячи рублей.

Специалисты таможенной службы определили, что мужчина пытался вывести из страны пять диоптазов, шесть уваровитов и 12 азуритов. Минералы относятся к полудрагоценным и их пересылка заграницу в необработанном виде запрещена.

В отношении злоумышленника возбудили два административных дела. Он может получить штраф с конфискацией камней.

Фото:

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Контрабандист попытался переслать из Екатеринбурга в США 600 граммов полудрагоценных минералов под видом керамических фигурок для декора аквариума. При прохождении контроля таможенники изъяли минералы и назначили экспертизу для определения стоимости и ценности содержимого. Об этом говорится в пресс-релизе Уральской таможенной службы (есть в распоряжении URA.RU). «Камни уралец пытался переслать в штат Висконсин. Два десятка образцов горной породы разной величины мужчина отправлял под видом керамических фигурок для декора аквариума», — говорится в сообщении ведомства. Такие минералы в среднем оцениваются в 32 тысячи рублей. Специалисты таможенной службы определили, что мужчина пытался вывести из страны пять диоптазов, шесть уваровитов и 12 азуритов. Минералы относятся к полудрагоценным и их пересылка заграницу в необработанном виде запрещена. В отношении злоумышленника возбудили два административных дела. Он может получить штраф с конфискацией камней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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