В Челябинске экс-силовика отправили в колонию за взятки

Экс-силовика отправили в колонию строгого режима на восемь лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске приговорили к восьми годам колонии строгого режима экс-сотрудника исправительной колонии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, экс-силовика осудили за получение взяток и другие правонарушения.

«Сотрудник исправительной колонии в мае 2021 года неоднократно получал взятки от осужденного за пронос на территорию исправительного учреждения мобильных телефонов и сим-карт. Всего он получил взяток на сумму около 85 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве добавили, что также подсудимый пытался пронести на территорию колонии наркотическое средство для осужденного, однако его действия были пресечены сотрудниками учреждения.

Решением Металлургического районного суда Челябинска, бывший силовик отправлен в колонию строгого режима на восемь лет. Его лишили звания, и запретили в течение четырех лет занимать должности в органах государственной власти. Также он обязан выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей.

Ранее следственный комитет РФ завершил расследование в отношении бывшего следователя-криминалиста военного следственного отдела СК по Челябинскому гарнизону ЦВО Аслана Нашева. Нашева обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере по предварительному сговору. Он получал деньги от одного из фигурантов уголовного дела.