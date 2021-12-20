Екатеринбуржцы должны за коммуналку более 6 млрд рублей

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Дождь, Курара и коммунальные платежи, счетчик, счета, коммунальные услуги, платежи, жкх, электричество
Собираемость за 11 месяцев 2021 составляет 98,5% Фото:

Жители Екатеринбурга оказались должны 6,3 млрд рублей за коммунальные услуги. Такую цифру по состоянию на 1 ноября назвали на заседании Общественной палаты Екатеринбурга.

«На 1 ноября 2021 года задолженность жителей за коммунальные ресурсы 6,3 млрд рублей. Мы сейчас на 1 ноября в текущем режиме фиксируем собираемость 98,5%. Надеемся, что к концу года жители еще немножко рассчитаются», — сообщил на заседании вице-мэр Екатеринбурга по ЖКХ Владимир Гейко.

Ранее URA.RU сообщало, что статья расходов на вывоз мусора в Свердловской области подорожает. Это связано с тем, что в области хотят реконструировать старые и создан новые полигоны переработки твердых коммунальных отходов. В июле 2021 года губернатор области Евгений Куйвашев предложил увеличить оплату за коммунальные услуги на 5,34%.

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Жители Екатеринбурга оказались должны 6,3 млрд рублей за коммунальные услуги. Такую цифру по состоянию на 1 ноября назвали на заседании Общественной палаты Екатеринбурга. «На 1 ноября 2021 года задолженность жителей за коммунальные ресурсы 6,3 млрд рублей. Мы сейчас на 1 ноября в текущем режиме фиксируем собираемость 98,5%. Надеемся, что к концу года жители еще немножко рассчитаются», — сообщил на заседании вице-мэр Екатеринбурга по ЖКХ Владимир Гейко. Ранее URA.RU сообщало, что статья расходов на вывоз мусора в Свердловской области подорожает. Это связано с тем, что в области хотят реконструировать старые и создан новые полигоны переработки твердых коммунальных отходов. В июле 2021 года губернатор области Евгений Куйвашев предложил увеличить оплату за коммунальные услуги на 5,34%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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