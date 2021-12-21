21 декабря 2021

Свердловский пенсионер разбил голову на крыльце «Магнита» и умер

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми, уборка льда, лед, дворник
Житель Нижнего Тагила поскользнулся на скользком тротуаре Фото:

Пенсионер Юрий Пономарев из Нижнего Тагила (Свердловская область) поскользнулся на крыльце магазина «Магнит» и разбил голову. Позднее мужчина скончался в больнице. Ему было 70 лет. По словам родственников погибшего, сразу после ЧП сотрудники «Магнита» попытались скрыть гололед.

Пенсионер поскользнулся у входа в магазин. Прохожие, увидев случившееся, вызвали скорую. «Пока ждали бригаду скорой помощи, сотрудники магазина оперативно посыпали гололед песочком», — сообщила агентству «Между строк» внучка погибшего Наталья Танцюра. Медики увезли мужчину в больницу.

«В тот же день ему сделали экстренную операцию в Демидовской больнице. По предварительной версии, у него был перелом основания черепа и сильное кровоизлияние. После операции его направили в реанимацию, и 19 декабря почти в полночь его не стало», — рассказала Наталья.

Редакция отправила запрос в пресс-службу сети магазинов «Магнит». На момент публикации ответ не пришел.

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Пенсионер Юрий Пономарев из Нижнего Тагила (Свердловская область) поскользнулся на крыльце магазина «Магнит» и разбил голову. Позднее мужчина скончался в больнице. Ему было 70 лет. По словам родственников погибшего, сразу после ЧП сотрудники «Магнита» попытались скрыть гололед. Пенсионер поскользнулся у входа в магазин. Прохожие, увидев случившееся, вызвали скорую. «Пока ждали бригаду скорой помощи, сотрудники магазина оперативно посыпали гололед песочком», — сообщила агентству «Между строк» внучка погибшего Наталья Танцюра. Медики увезли мужчину в больницу. «В тот же день ему сделали экстренную операцию в Демидовской больнице. По предварительной версии, у него был перелом основания черепа и сильное кровоизлияние. После операции его направили в реанимацию, и 19 декабря почти в полночь его не стало», — рассказала Наталья. Редакция отправила запрос в пресс-службу сети магазинов «Магнит». На момент публикации ответ не пришел.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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