Свердловский пенсионер разбил голову на крыльце «Магнита» и умер

Житель Нижнего Тагила поскользнулся на скользком тротуаре Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пенсионер Юрий Пономарев из Нижнего Тагила (Свердловская область) поскользнулся на крыльце магазина «Магнит» и разбил голову. Позднее мужчина скончался в больнице. Ему было 70 лет. По словам родственников погибшего, сразу после ЧП сотрудники «Магнита» попытались скрыть гололед.

Пенсионер поскользнулся у входа в магазин. Прохожие, увидев случившееся, вызвали скорую. «Пока ждали бригаду скорой помощи, сотрудники магазина оперативно посыпали гололед песочком», — сообщила агентству «Между строк» внучка погибшего Наталья Танцюра. Медики увезли мужчину в больницу.

«В тот же день ему сделали экстренную операцию в Демидовской больнице. По предварительной версии, у него был перелом основания черепа и сильное кровоизлияние. После операции его направили в реанимацию, и 19 декабря почти в полночь его не стало», — рассказала Наталья.

Редакция отправила запрос в пресс-службу сети магазинов «Магнит». На момент публикации ответ не пришел.