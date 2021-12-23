Депутат Госдумы: детскую прививку от COVID уберут из обязательных. «Занесли случайно»

23 декабря 2021 в 14:34 Размер текста - 17 +

Детей не будут заставлять вакцинироваться от коронавируса Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Вакцинацию от коронавируса для подростков от 12 лет уберут из списка обязательных в национальном календаре прививок. Об этом URA.RU рассказал кандидат медицинских наук, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. «Обязательность в отношении детей будет удалена, та, которая сейчас прописана в приказе, вроде бы случайно, но я думаю не случайно. Вчера было бурное обсуждение в Госдуме и было принято решение изменить положение приказа и вывести детей из категории, подпадающей под обязательную вакцинацию от COVID. Их выведут отдельной строкой. Я не понял еще, как. То есть они там останутся, но для них вакцинация не будет обязательной, как сейчас она прописана», — сказал Алексей Куринный. Ранее Минздрав РФ включил прививку от коронавирусной инфекции в национальный календарь прививок, в том числе для подростков от 12 лет. В ряде регионов уже начали поступать жалобы на принуждение к вакцинации школьников и студентов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вакцинацию от коронавируса для подростков от 12 лет уберут из списка обязательных в национальном календаре прививок. Об этом URA.RU рассказал кандидат медицинских наук, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. «Обязательность в отношении детей будет удалена, та, которая сейчас прописана в приказе, вроде бы случайно, но я думаю не случайно. Вчера было бурное обсуждение в Госдуме и было принято решение изменить положение приказа и вывести детей из категории, подпадающей под обязательную вакцинацию от COVID. Их выведут отдельной строкой. Я не понял еще, как. То есть они там останутся, но для них вакцинация не будет обязательной, как сейчас она прописана», — сказал Алексей Куринный. Ранее Минздрав РФ включил прививку от коронавирусной инфекции в национальный календарь прививок, в том числе для подростков от 12 лет. В ряде регионов уже начали поступать жалобы на принуждение к вакцинации школьников и студентов.