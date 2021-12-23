Прокуратура требует возобновить дело экс-главы «ВСМПО-Ависма»

Михаил Воеводин летом прошлого года стал фигурантом уголовного дела Фото: Жабриков Владимир © URA.RU

Прокуратура требует отменить решение Верхнесалдинского городского суда (Свердловская область) о прекращении дела в отношении экс-главы «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина. В апелляции указано, что сумма назначенного штрафа не соответствует причиненному ущербу, сообщает пресс служба Свердловского областного суда.

«В апелляционном представлении указано, выводы суда о возмещении ущерба не соответствуют материалам дела, сумма назначенного штрафа не соответствует причиненному ущербу», — рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе суда.

Воеводин летом прошлого года стал фигурантом уголовного дела по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Затем дело было переквалифицировано на статью «Злоупотребление полномочиями». К Воеводину был подан иск от «ВСМПО-Ависма» с требованием возместить убытки в размере 4 млрд рублей. Стороны смогли договориться о снижении требований до 1,69 млрд рублей.

В январе 2021 года Воеводин продал дешевле рынка свои акции в «ВСМПО-Ависма» в размере 6,53%. Доля была передана основному акционеру Михаилу Шелкову. Сумму сделки тогда оценили в 2 миллиарда рублей. В мае этого года дело по статье «Злоупотребление полномочиями» поступило в Верхнесалдинский суд, но было прекращено через несколько месяцев по ходатайству следователя. Суд назначил Воеводину штраф в размере 80 тысяч рублей.

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