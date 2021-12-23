23 декабря 2021

Сотрудницу свердловского главка МВД подозревают во взятках

© Служба новостей «URA.RU»
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Предполагается, что обвиняемая брала три тысячи рублей за быстрое изготовление загранпаспорта Фото:

Специалист миграционного управления ГУ МВД России по Свердловской области подозревается в получении взятки за ускоренную выдачу загранпаспортов в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«В период с января по май 2020 года женщина оформила 10 заграничных паспортов, получив за каждый денежное вознаграждение в сумме трех тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства. Сотрудницу подозревают в мелком взяточничестве.

Предполагается, что обвиняемая обещала выдать загранпаспорта быстрее, чем по официальной процедуре. Предложение она распространяла среди своих знакомых. В ведомстве обвиняемая работала с 2019 года. По версии следствия, первые предложения о незаконном изготовлении паспортов ей поступили уже в ноябре этого года.

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Специалист миграционного управления ГУ МВД России по Свердловской области подозревается в получении взятки за ускоренную выдачу загранпаспортов в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «В период с января по май 2020 года женщина оформила 10 заграничных паспортов, получив за каждый денежное вознаграждение в сумме трех тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства. Сотрудницу подозревают в мелком взяточничестве. Предполагается, что обвиняемая обещала выдать загранпаспорта быстрее, чем по официальной процедуре. Предложение она распространяла среди своих знакомых. В ведомстве обвиняемая работала с 2019 года. По версии следствия, первые предложения о незаконном изготовлении паспортов ей поступили уже в ноябре этого года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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