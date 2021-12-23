Сотрудницу свердловского главка МВД подозревают во взятках

Предполагается, что обвиняемая брала три тысячи рублей за быстрое изготовление загранпаспорта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Специалист миграционного управления ГУ МВД России по Свердловской области подозревается в получении взятки за ускоренную выдачу загранпаспортов в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«В период с января по май 2020 года женщина оформила 10 заграничных паспортов, получив за каждый денежное вознаграждение в сумме трех тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства. Сотрудницу подозревают в мелком взяточничестве.

Предполагается, что обвиняемая обещала выдать загранпаспорта быстрее, чем по официальной процедуре. Предложение она распространяла среди своих знакомых. В ведомстве обвиняемая работала с 2019 года. По версии следствия, первые предложения о незаконном изготовлении паспортов ей поступили уже в ноябре этого года.