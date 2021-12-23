Кульберг: строительство храма Екатерины отложено из-за COVID-19

Строительство храма Святой Екатерины в Екатеринбурге отложено в связи с тяжелой коронавирусной ситуацией Фото: Илья Московец © URA.RU

Строительство храма Святой Екатерины в Екатеринбурге отложено в связи с тяжелой коронавирусной ситуацией. Об этом сказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг во время встречи с представителями СМИ. Он подчеркнул, что сейчас помощь в борьбе с коронавирусом, которую оказывает Фонд Святой Екатерины, приоритетнее.

«Основная энергия фонда тратится на приобретение карет скорой помощи, аппаратов ИВЛ, дорогостоящих инъекций для детей, которые спасают их жизни. Это и есть главная нужда. Храм не в бревнах, а в душах людей. Какого-то проекта или пакета документации [по храму] я не наблюдал. Таких вопросов я не задаю», — рассказал митрополит.

Он также отметил, что хотел бы, чтобы храм был дарован. «Но будет день и будет пища. Мы не хотим, чтобы забирали хлеб, лекарства, машины скорой помощи, чтобы сделать такую площадку», — отметил Кульберг.

Ранее храм Святой Екатерины собирались строить в сквере на Октябрьской площади. Однако горожане, узнав об этом, встали на защиту сквера и отстояли его. Осенью 2019 года состоялся общегородской опрос, по итогам которого стройку перенесли на площадку Приборостроительного завода.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам