Минюст внес в список иноагентов группы помощи ЛГБТ

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Флаг ЛГБТ на посольстве Соединенных Штатов Америки. Москва, лгбт, флаг лгбт, американское посольство, посольство сша, радужный флаг, сексуальные меньшинства
В реестр иноагентов включили инициативные группы ЛГБТ+ «Реверс» и «Выход» Фото:

Минюст РФ внес в список незарегистрированных общественных объединений — «иноагентов» инициативные группы ЛГБТ+ «Реверс» из Краснодара и «Выход» из Петербурга. Об этом говорится на официальном сайте министерства.

«В реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включены незарегистрированные общественные объединения, функционирующие без приобретения права юридического лица, инициативная группа ЛГБТ+ „Реверс“ и Санкт-Петербургская ЛГБТ-инициативная группа „Выход“.», — говорится в сообщении. Члены групп занимаются защитой прав и интересов представителей ЛГБТ, а также оказывают им помощь, консультируют по психологическим и юридическим вопросам.

Ранее в декабре в реестр включили четверых журналистов издания Idel.Реалии (признан в РФ СМИ-иноагентом). Также Минюст признал иностранными агентами адвоката Ивана Павлова, юристов из «Команды 29» Максима Заговора, Валерию Ветошкину, Елену Скворцову и Максима Оленичева. Кроме того, в список иностранных агентов было внесено межрегиональное общественное движение «Российская ЛГБТ-сеть».

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Минюст РФ внес в список незарегистрированных общественных объединений — «иноагентов» инициативные группы ЛГБТ+ «Реверс» из Краснодара и «Выход» из Петербурга. Об этом говорится на официальном сайте министерства. «В реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включены незарегистрированные общественные объединения, функционирующие без приобретения права юридического лица, инициативная группа ЛГБТ+ „Реверс“ и Санкт-Петербургская ЛГБТ-инициативная группа „Выход“.», — говорится в сообщении. Члены групп занимаются защитой прав и интересов представителей ЛГБТ, а также оказывают им помощь, консультируют по психологическим и юридическим вопросам. Ранее в декабре в реестр включили четверых журналистов издания Idel.Реалии (признан в РФ СМИ-иноагентом). Также Минюст признал иностранными агентами адвоката Ивана Павлова, юристов из «Команды 29» Максима Заговора, Валерию Ветошкину, Елену Скворцову и Максима Оленичева. Кроме того, в список иностранных агентов было внесено межрегиональное общественное движение «Российская ЛГБТ-сеть».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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