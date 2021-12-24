Минюст внес в список иноагентов группы помощи ЛГБТ 24 декабря 2021 в 23:30 Размер текста - 17 + В реестр иноагентов включили инициативные группы ЛГБТ+ «Реверс» и «Выход» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Минюст РФ внес в список незарегистрированных общественных объединений — «иноагентов» инициативные группы ЛГБТ+ «Реверс» из Краснодара и «Выход» из Петербурга. Об этом говорится на официальном сайте министерства. «В реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включены незарегистрированные общественные объединения, функционирующие без приобретения права юридического лица, инициативная группа ЛГБТ+ „Реверс“ и Санкт-Петербургская ЛГБТ-инициативная группа „Выход“.», — говорится в сообщении. Члены групп занимаются защитой прав и интересов представителей ЛГБТ, а также оказывают им помощь, консультируют по психологическим и юридическим вопросам. Ранее в декабре в реестр включили четверых журналистов издания Idel.Реалии (признан в РФ СМИ-иноагентом). Также Минюст признал иностранными агентами адвоката Ивана Павлова, юристов из «Команды 29» Максима Заговора, Валерию Ветошкину, Елену Скворцову и Максима Оленичева. Кроме того, в список иностранных агентов было внесено межрегиональное общественное движение «Российская ЛГБТ-сеть». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Минюст РФ внес в список незарегистрированных общественных объединений — «иноагентов» инициативные группы ЛГБТ+ «Реверс» из Краснодара и «Выход» из Петербурга. Об этом говорится на официальном сайте министерства. «В реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включены незарегистрированные общественные объединения, функционирующие без приобретения права юридического лица, инициативная группа ЛГБТ+ „Реверс“ и Санкт-Петербургская ЛГБТ-инициативная группа „Выход“.», — говорится в сообщении. Члены групп занимаются защитой прав и интересов представителей ЛГБТ, а также оказывают им помощь, консультируют по психологическим и юридическим вопросам. Ранее в декабре в реестр включили четверых журналистов издания Idel.Реалии (признан в РФ СМИ-иноагентом). Также Минюст признал иностранными агентами адвоката Ивана Павлова, юристов из «Команды 29» Максима Заговора, Валерию Ветошкину, Елену Скворцову и Максима Оленичева. Кроме того, в список иностранных агентов было внесено межрегиональное общественное движение «Российская ЛГБТ-сеть». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям