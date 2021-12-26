Пермяк угрожал взорвать поликлинику из-за смерти матери от COVID

Телефонного террориста задержала полиция Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Кудымкаре (Пермский край) местный житель грозил взорвать дом, где находится поликлиника, так как считал врачей виновными в смерти матери, которая умерла от коронавируса. После похорон 53-летний Александр Крохалев запил, закрывшись дома, а 23 декабря сообщил о готовящемся теракте.

«Мужчина заявил, что скоро возьмет заложников, а также устроит взрыв газа. А еще в его доме, где первый этаж занимают офисы и отделение детской поликлиники, заложена бомба», — пишет telegram-канал «Осторожно новости».

Жителей дома эвакуировали, а полиция обыскала помещения. Взрывчатки и оружия нигде не обнаружили. Подозреваемого в состоянии алкогольного опьянения задержали.