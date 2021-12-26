Жители Миасса жалуются на закрытие онкоцентра

Обследование больных будет проводиться в соседнем городе Златоуст Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Миасса (Челябинская область) жалуются на закрытие онкологической поликлиники. Свои жалобы они разместили в социальных сетях. Первый вице-губернатор области Ирина Гехт пояснила URA.RU, что речи о закрытии поликлиники нет.

«Онкологическая поликлиника Миасса будет закрыта. Прием онкологических больных будет производиться в городе Златоуст. Кроме того, и муниципальная поликлиника города Златоуста будет закрыта. Прием будут вести на базе высокотехнологичной клиники города Златоуста», — написала Наталья Г. в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в социальной сети «ВКонтакте».

Жители даже собираются провести акцию протеста по поводу закрытия поликлиники и переводе больных в Златоуст. В группе «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте» некоторые предлагают создать петицию против переноса поликлиники.

URA.RU обратилось за комментарием к первому вице-губернатору области Ирине Гехт. По ее словам, никакого переноса онкополиклиники нет. Все врачи в Миассе продолжают работу. В Златоусте открылся центр амбулаторно-онкологической помощи, где есть новое высокотехнологичное оборудование, необходимое для уточнения диагноза, прохождения химиотерапии.

«В Миассе были проблемы с выявляемостью заболеваний. Чтобы уточнить диагноз, пациенты направляются в Златоуст. Работа организована так, что за день можно пройти все обследования, необходимые для уточнения диагноза и дальнейшей маршрутизации. Транспорт до центра организован», — пояснила URA.RU Гехт.

Ранее жители области жаловались, что в областном онкологическом центре Челябинска перестали осуществлять забор анализов для ПЦР- тестов на коронавирус. Теперь люди вынуждены приезжать на плановую госпитализацию с готовым анализами. В онкоцентре объяснили эту ситуацию тем, что в учреждении нет лаборатории для выполнения этого исследования.

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