Куйвашев наградил будущего главу района Екатеринбурга

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил гендиректора «УК „Академический“» (связана с ГК «Ренова») Николая Смирнягина знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью III степени». Соответствующий указ глава региона подписал 21 декабря.
«За особые заслуги в социально-экономическом развитии Свердловской области наградить <…> Смирнягина Николая Сергеевича», — говорится в указе, имеющемся в распоряжении URA.RU. Уточняется, что с инициативой о награждении выступило региональное министерство энергетики и ЖКХ.
Как писало URA.RU, в ближайшее время Смирнягин будет назначен главой нового — Академического — района Екатеринбурга. Неделю назад он сложил полномочия депутата гордумы, а до конца года завершит передачу дел в управляющей компании своему заму Вадиму Юну.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил гендиректора «УК „Академический“» (связана с ГК «Ренова») Николая Смирнягина знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью III степени». Соответствующий указ глава региона подписал 21 декабря. «За особые заслуги в социально-экономическом развитии Свердловской области наградить <…> Смирнягина Николая Сергеевича», — говорится в указе, имеющемся в распоряжении URA.RU. Уточняется, что с инициативой о награждении выступило региональное министерство энергетики и ЖКХ. Как писало URA.RU, в ближайшее время Смирнягин будет назначен главой нового — Академического — района Екатеринбурга. Неделю назад он сложил полномочия депутата гордумы, а до конца года завершит передачу дел в управляющей компании своему заму Вадиму Юну.