Куйвашев наградил будущего главу района Екатеринбурга

Николай Смирнягин в ближайшее время станет главой Академического района Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил гендиректора «УК „Академический“» (связана с ГК «Ренова») Николая Смирнягина знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью III степени». Соответствующий указ глава региона подписал 21 декабря.

«За особые заслуги в социально-экономическом развитии Свердловской области наградить <…> Смирнягина Николая Сергеевича», — говорится в указе, имеющемся в распоряжении URA.RU. Уточняется, что с инициативой о награждении выступило региональное министерство энергетики и ЖКХ.

Как писало URA.RU, в ближайшее время Смирнягин будет назначен главой нового — Академического — района Екатеринбурга. Неделю назад он сложил полномочия депутата гордумы, а до конца года завершит передачу дел в управляющей компании своему заму Вадиму Юну.