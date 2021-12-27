27 декабря 2021

Куйвашев наградил будущего главу района Екатеринбурга

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Промышленный форум
Николай Смирнягин в ближайшее время станет главой Академического района Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил гендиректора «УК „Академический“» (связана с ГК «Ренова») Николая Смирнягина знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью III степени». Соответствующий указ глава региона подписал 21 декабря.

«За особые заслуги в социально-экономическом развитии Свердловской области наградить <…> Смирнягина Николая Сергеевича», — говорится в указе, имеющемся в распоряжении URA.RU. Уточняется, что с инициативой о награждении выступило региональное министерство энергетики и ЖКХ.

Как писало URA.RU, в ближайшее время Смирнягин будет назначен главой нового — Академического — района Екатеринбурга. Неделю назад он сложил полномочия депутата гордумы, а до конца года завершит передачу дел в управляющей компании своему заму Вадиму Юну.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил гендиректора «УК „Академический“» (связана с ГК «Ренова») Николая Смирнягина знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью III степени». Соответствующий указ глава региона подписал 21 декабря. «За особые заслуги в социально-экономическом развитии Свердловской области наградить <…> Смирнягина Николая Сергеевича», — говорится в указе, имеющемся в распоряжении URA.RU. Уточняется, что с инициативой о награждении выступило региональное министерство энергетики и ЖКХ. Как писало URA.RU, в ближайшее время Смирнягин будет назначен главой нового — Академического — района Екатеринбурга. Неделю назад он сложил полномочия депутата гордумы, а до конца года завершит передачу дел в управляющей компании своему заму Вадиму Юну.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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