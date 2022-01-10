10 января 2022

Губернатор Куйвашев наградил своего зама по борьбе с COVID

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Пресс-конференция с актерами спектакля «Лягушка была права» в рамках театрального фестиваля имени Чехова. Екатеринбург, портрет, креков павел
Павел Креков удостоился награды за заслуги перед регионом Фото:

Заместитель свердловского губернатора Павел Креков, курирующий социальные вопросы, награжден знаком отличия за заслуги перед областью. Такое решение принял глава региона Евгений Куйвашев, копия его указа есть у URA.RU.

«За выдающиеся достижения в сфере социально экономического развития наградить Крекова Павла Владимировича знаком отличия „За заслуги перед Свердловской областью“ II степени», — сказано в документе за подписью Куйвашева. Уточняется, что к награде замгубернатора представил региональный минздрав.

Креков, отвечающий, среди прочего, за сферу здравоохранения, с начала 2020-го стал лицом свердловской власти в борьбе с коронавирусом. Ему было поручено транслировать населению позицию регионального правительства: на еженедельных брифингах он объявлял о новых запретах и послаблениях, а также давал оценку эпидобстановке. Известно, что также он лично участвовал в подготовке многих COVID-ограничений, в частности, по введению QR-кодов.

Ранее награды из рук губернатора получили два других свердловских служащих, ответственных за борьбу с коронавирусом. В декабре 2021-го за заслуги перед областью были награждены министр здравоохранения области Андрей Карлов и глава управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.

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Заместитель свердловского губернатора Павел Креков, курирующий социальные вопросы, награжден знаком отличия за заслуги перед областью. Такое решение принял глава региона Евгений Куйвашев, копия его указа есть у URA.RU. «За выдающиеся достижения в сфере социально экономического развития наградить Крекова Павла Владимировича знаком отличия „За заслуги перед Свердловской областью“ II степени», — сказано в документе за подписью Куйвашева. Уточняется, что к награде замгубернатора представил региональный минздрав. Креков, отвечающий, среди прочего, за сферу здравоохранения, с начала 2020-го стал лицом свердловской власти в борьбе с коронавирусом. Ему было поручено транслировать населению позицию регионального правительства: на еженедельных брифингах он объявлял о новых запретах и послаблениях, а также давал оценку эпидобстановке. Известно, что также он лично участвовал в подготовке многих COVID-ограничений, в частности, по введению QR-кодов. Ранее награды из рук губернатора получили два других свердловских служащих, ответственных за борьбу с коронавирусом. В декабре 2021-го за заслуги перед областью были награждены министр здравоохранения области Андрей Карлов и глава управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.
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