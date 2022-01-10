Губернатор Куйвашев наградил своего зама по борьбе с COVID

Заместитель свердловского губернатора Павел Креков, курирующий социальные вопросы, награжден знаком отличия за заслуги перед областью. Такое решение принял глава региона Евгений Куйвашев, копия его указа есть у URA.RU.
«За выдающиеся достижения в сфере социально экономического развития наградить Крекова Павла Владимировича знаком отличия „За заслуги перед Свердловской областью“ II степени», — сказано в документе за подписью Куйвашева. Уточняется, что к награде замгубернатора представил региональный минздрав.
Креков, отвечающий, среди прочего, за сферу здравоохранения, с начала 2020-го стал лицом свердловской власти в борьбе с коронавирусом. Ему было поручено транслировать населению позицию регионального правительства: на еженедельных брифингах он объявлял о новых запретах и послаблениях, а также давал оценку эпидобстановке. Известно, что также он лично участвовал в подготовке многих COVID-ограничений, в частности, по введению QR-кодов.
Ранее награды из рук губернатора получили два других свердловских служащих, ответственных за борьбу с коронавирусом. В декабре 2021-го за заслуги перед областью были награждены министр здравоохранения области Андрей Карлов и глава управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.
Заместитель свердловского губернатора Павел Креков, курирующий социальные вопросы, награжден знаком отличия за заслуги перед областью. Такое решение принял глава региона Евгений Куйвашев, копия его указа есть у URA.RU. «За выдающиеся достижения в сфере социально экономического развития наградить Крекова Павла Владимировича знаком отличия „За заслуги перед Свердловской областью“ II степени», — сказано в документе за подписью Куйвашева. Уточняется, что к награде замгубернатора представил региональный минздрав. Креков, отвечающий, среди прочего, за сферу здравоохранения, с начала 2020-го стал лицом свердловской власти в борьбе с коронавирусом. Ему было поручено транслировать населению позицию регионального правительства: на еженедельных брифингах он объявлял о новых запретах и послаблениях, а также давал оценку эпидобстановке. Известно, что также он лично участвовал в подготовке многих COVID-ограничений, в частности, по введению QR-кодов. Ранее награды из рук губернатора получили два других свердловских служащих, ответственных за борьбу с коронавирусом. В декабре 2021-го за заслуги перед областью были награждены министр здравоохранения области Андрей Карлов и глава управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.