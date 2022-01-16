Музыкальное произведение появилось на странице соц.сети главврача Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Музыкальный трек в стиле хип-хоп опубликовал главврач клиники лечения неврозов «Сосновый бор» в Екатеринбурге (Свердловская область), главный психотерапевт Свердловской области Михаил Перцель. Информация появилась на личной странице в instagram.

«У депрессии такое некрасивое лицо. Нормальный ты, но себя ощущаешь подлецом. Бор, „Сосновый бор“ тебе поможет разобраться! Бор, „Сосновый бор“, теперь ты можешь не бояться. Бор, „Сосновый бор“, здесь учат падших подниматься и снова жизнью наслаждаться», — поется в припеве песни.

Редакция URA.RU попыталась связаться с главврачом медицинского учреждения, но на звонок никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что кризис заставляет свердловских мужчин нервничать: согласно статистике, звонки на телефоны доверия от них участились. Как считают специалисты, подобная тенденция ставит под угрозу демографию региона. При этом Михаил Перцель отметил, что незначительно увеличилось число подростков, страдающих от неврозов и депрессий.

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