Учащиеся жалуются, что все происходящее записывается на камеру (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Магнитогорска (Челябинская область) возмущаются установкой видеокамер в мужском туалете многопрофильного лицея №1. Об этом учащиеся пишут в социальных сетях, считая, что данное решение нарушает неприкосновенность частной жизни.

«В мужских туалетах многопрофильного лицея №1 появились видеокамеры. Расположены они так, что происходящее в кабинках, скорее всего, под обзором. Это нарушает статью 137 УК РФ о нарушении неприкосновенности частной жизни», — написал участник группы «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Молодой человек попросил либо убрать камеры, либо установить их перед входом в туалет. Второй вариант, по его мнению, позволит пресечь противоправные действия и не нарушит частную жизнь учащихся.

«Видимо, администрация вынуждена была установить камеры. Некоторые „детишки“ разбивают или ломают унитазы. Может эти камеры установлены, чтобы не ломали имущество и не употребляли разную дрянь в туалетах?», — комментируют ситуацию пользователи.

Другая часть подписчиков посчитала, что камеры в туалете нарушают права учащихся — родителям необходимо добиваться их демонтажа или обращаться в суд. Многопрофильный лицей №1 считается престижным образовательным учреждением. В магнитогорском лицее URA.RU заявили, что отказываются комментировать ситуацию.

Пользователи делятся своими наблюдениями в региональных пабликах VK

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам