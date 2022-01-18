Патриарх Кирилл предрек раскол в православии

18 января 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Патриарх Кирилл связал раскол с действием извне Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Часть православия во всем мире может уйти в раскол. Причина этого — влияние внешних сил. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Есть угроза, что часть православия под влиянием внешних могущественных сил, не имеющих ничего общего с Церковью, может быть уязвленной этим грехом [раскола] и уйти от источника жизни вечной в то место, где есть только обряд, но нет спасения. Вот почему мы особенно призываем сегодня тех, кто еще раздумывает, с кем быть — с Церковью или с расколом», — отметил он во время проповеди после литургии крещенского сочельника в Александро-Невском скиту, речь приводится на официальном сайте РПЦ. Патриарх Кирилл также сообщил, что божья благодать, которую получили православные во время праздника Крещения Господня, укрепляет «наши немощные силы». Божественный дар помогает хранить веру, дополнил представитель РПЦ. В этом году православные празднуют Крещение с 18 на 19 января. Это один из важнейших праздников в христианстве. Согласно святым писаниям в Евангелии, в этот день Иисус Христос крестился в реке Иордан, напоминает MK.RU . Это один из древнейших праздников в христианстве, дополняет «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Часть православия во всем мире может уйти в раскол. Причина этого — влияние внешних сил. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Есть угроза, что часть православия под влиянием внешних могущественных сил, не имеющих ничего общего с Церковью, может быть уязвленной этим грехом [раскола] и уйти от источника жизни вечной в то место, где есть только обряд, но нет спасения. Вот почему мы особенно призываем сегодня тех, кто еще раздумывает, с кем быть — с Церковью или с расколом», — отметил он во время проповеди после литургии крещенского сочельника в Александро-Невском скиту, речь приводится на официальном сайте РПЦ. Патриарх Кирилл также сообщил, что божья благодать, которую получили православные во время праздника Крещения Господня, укрепляет «наши немощные силы». Божественный дар помогает хранить веру, дополнил представитель РПЦ. В этом году православные празднуют Крещение с 18 на 19 января. Это один из важнейших праздников в христианстве. Согласно святым писаниям в Евангелии, в этот день Иисус Христос крестился в реке Иордан, напоминает MK.RU. Это один из древнейших праздников в христианстве, дополняет «Царьград».