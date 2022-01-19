Свердловчанке, на которую муж жаловался Бастрыкину, грозит статья

Материалы дела будут переданы по месту проживания матери для окончательной проверки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Екатеринбуржец Валерий Бауэр, который пожаловался на бывшую жену главе СК РФ Александру Бастрыкину, сообщил, что в действиях женщины выявлены признаки преступления по 156 статье УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего — прим.ред.). Об этом URA.RU сообщил сам мужчина.

«Сегодня созванивался со следователем Кировского района, которому поручено рассмотрение моего вопроса. С его слов, в деяниях матери усматривается ст. 156 УК РФ. Со стороны следственного отдела Кировского района вся работа проведена. Материалы дела будут переданы по месту проживания матери для окончательной проверки», — поделился Валерий.

Редакция URA.RU пыталась связаться со следственным отделом Кировского района Екатеринбурга. Однако на звонок никто не ответил.

Доказательств, которые предоставил мужчина, на данном этапе достаточно. «На мой вопрос: „Нужно ли еще приложить доказательства для рассмотрения дела?“, следователь ответил, что, на его взгляд, доказательств достаточно. Но если следователю Верх-Исетского района, куда направляется материал, понадобится что-то еще, надо будет предоставить», — отметил Бауэр. На следующей неделе он собирается звонить в следственный отдел Верх-Исетского района Екатеринбурга, чтобы держать ход проверки на контроле.

Ранее URA.RU писало, что жительница Свердловской области Луиза, которая делит 4-летнего ребенка с бывшим мужем Валерием Бауэром, обвинила экс-супруга в побоях. Мужчина же ранее пожаловался на бывшую жену председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Он поручил руководителю СУ по Свердловской области Михаилу Богинскому разобраться в ситуации и доложить о результатах проверки.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам