Times: Британия боится энергокризиса из-за санкций против РФ

Министры Великобритании опасаются ответных мер РФ на санкции в виде рекордных цен на газ или сокращения поставок голубого топлива. Об этом сообщает издание The Times.
«Высокопоставленные правительственные чиновники ожидают, что Россия превратит свои природные ресурсы в „оружие“, ограничив поставки газа в Европу, если Запад выполнит свою угрозу ввести санкции», — пишет издание. Отмечается, что обсуждение данного вопроса проводилось на высшем уровне. Сообщается, что прямого риска дефицита газа нет, однако санкции могут спровоцировать повышение цен «от нынешних исторических максимумов к новым рекордным уровням».
Ранее сообщалось, что в Евросоюз работает над пакетом санкций против РФ в сфере экономики и финансов. Их планируется приметь в случае «вторжения» России на Украину.
Министры Великобритании опасаются ответных мер РФ на санкции в виде рекордных цен на газ или сокращения поставок голубого топлива. Об этом сообщает издание The Times. «Высокопоставленные правительственные чиновники ожидают, что Россия превратит свои природные ресурсы в „оружие“, ограничив поставки газа в Европу, если Запад выполнит свою угрозу ввести санкции», — пишет издание. Отмечается, что обсуждение данного вопроса проводилось на высшем уровне. Сообщается, что прямого риска дефицита газа нет, однако санкции могут спровоцировать повышение цен «от нынешних исторических максимумов к новым рекордным уровням». Ранее сообщалось, что в Евросоюз работает над пакетом санкций против РФ в сфере экономики и финансов. Их планируется приметь в случае «вторжения» России на Украину.