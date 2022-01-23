Times: Британия боится энергокризиса из-за санкций против РФ 24 января 2022 в 06:59 Размер текста - 17 + В Британии опасаются рекордных цен на газ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министры Великобритании опасаются ответных мер РФ на санкции в виде рекордных цен на газ или сокращения поставок голубого топлива. Об этом сообщает издание The Times. «Высокопоставленные правительственные чиновники ожидают, что Россия превратит свои природные ресурсы в „оружие“, ограничив поставки газа в Европу, если Запад выполнит свою угрозу ввести санкции», — пишет издание. Отмечается, что обсуждение данного вопроса проводилось на высшем уровне. Сообщается, что прямого риска дефицита газа нет, однако санкции могут спровоцировать повышение цен «от нынешних исторических максимумов к новым рекордным уровням». Ранее сообщалось, что в Евросоюз работает над пакетом санкций против РФ в сфере экономики и финансов. Их планируется приметь в случае «вторжения» России на Украину. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Министры Великобритании опасаются ответных мер РФ на санкции в виде рекордных цен на газ или сокращения поставок голубого топлива. Об этом сообщает издание The Times. «Высокопоставленные правительственные чиновники ожидают, что Россия превратит свои природные ресурсы в „оружие“, ограничив поставки газа в Европу, если Запад выполнит свою угрозу ввести санкции», — пишет издание. Отмечается, что обсуждение данного вопроса проводилось на высшем уровне. Сообщается, что прямого риска дефицита газа нет, однако санкции могут спровоцировать повышение цен «от нынешних исторических максимумов к новым рекордным уровням». Ранее сообщалось, что в Евросоюз работает над пакетом санкций против РФ в сфере экономики и финансов. Их планируется приметь в случае «вторжения» России на Украину. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям