23 января 2022

Times: Британия боится энергокризиса из-за санкций против РФ

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Клипарт. Екатеринбург, газовая конфорка, пламя, газовая плита, огонь, бытовой газ
В Британии опасаются рекордных цен на газ Фото:

Министры Великобритании опасаются ответных мер РФ на санкции в виде рекордных цен на газ или сокращения поставок голубого топлива. Об этом сообщает издание The Times.

«Высокопоставленные правительственные чиновники ожидают, что Россия превратит свои природные ресурсы в „оружие“, ограничив поставки газа в Европу, если Запад выполнит свою угрозу ввести санкции», — пишет издание. Отмечается, что обсуждение данного вопроса проводилось на высшем уровне. Сообщается, что прямого риска дефицита газа нет, однако санкции могут спровоцировать повышение цен «от нынешних исторических максимумов к новым рекордным уровням».

Ранее сообщалось, что в Евросоюз работает над пакетом санкций против РФ в сфере экономики и финансов. Их планируется приметь в случае «вторжения» России на Украину.

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Министры Великобритании опасаются ответных мер РФ на санкции в виде рекордных цен на газ или сокращения поставок голубого топлива. Об этом сообщает издание The Times. «Высокопоставленные правительственные чиновники ожидают, что Россия превратит свои природные ресурсы в „оружие“, ограничив поставки газа в Европу, если Запад выполнит свою угрозу ввести санкции», — пишет издание. Отмечается, что обсуждение данного вопроса проводилось на высшем уровне. Сообщается, что прямого риска дефицита газа нет, однако санкции могут спровоцировать повышение цен «от нынешних исторических максимумов к новым рекордным уровням». Ранее сообщалось, что в Евросоюз работает над пакетом санкций против РФ в сфере экономики и финансов. Их планируется приметь в случае «вторжения» России на Украину.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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