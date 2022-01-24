24 января 2022

Екатеринбуржца насмерть сбил пассажирский автобус. Мужчина поспорил, что перебежит дорогу

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина решил продемонстрировать друзьям, как можно перейти дорогу вне пешеходного перехода Фото:

Пассажирский автобус сбил мужчину, который решил показать знакомым, как можно перейти дорогу вне пешеходного перехода в Екатеринбурге. Он вышел на проезжую часть, повернулся спиной к двигавшемуся автобусу и не заметил его. Мужчина скончался на месте до приезда скорой. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

«По предварительной информации, водитель автобуса „Исудзи“ […] допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автобуса. Он вышел на проезжую часть и стал останавливать автомобиль на дальней от него полосе движения, повернулся спиной к двигавшемуся автобусу и не заметил его», — сообщает пресс-служба.

В инспекции отметили, что ДТП произошло на ул. Реактивная на нерегулируемом перекрестке. Также уточняется, что водитель автобуса ехал со скоростью 50 км/ч. Как только он заметил мужчину, то резко затормозил, однако автобус остановить не удалось. В салоне в момент ДТП находились 10 пассажиров, никто из них не пострадал.

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Пассажирский автобус сбил мужчину, который решил показать знакомым, как можно перейти дорогу вне пешеходного перехода в Екатеринбурге. Он вышел на проезжую часть, повернулся спиной к двигавшемуся автобусу и не заметил его. Мужчина скончался на месте до приезда скорой. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. «По предварительной информации, водитель автобуса „Исудзи“ […] допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автобуса. Он вышел на проезжую часть и стал останавливать автомобиль на дальней от него полосе движения, повернулся спиной к двигавшемуся автобусу и не заметил его», — сообщает пресс-служба. В инспекции отметили, что ДТП произошло на ул. Реактивная на нерегулируемом перекрестке. Также уточняется, что водитель автобуса ехал со скоростью 50 км/ч. Как только он заметил мужчину, то резко затормозил, однако автобус остановить не удалось. В салоне в момент ДТП находились 10 пассажиров, никто из них не пострадал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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