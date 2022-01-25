Суд отказался рассмотреть жалобу компании пермского миллиардера

Жалоба компании, принадлежащей миллиардеру, подана в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отказался принимать жалобу компании «СМУ № 3 «Сатурн-Р» пермского миллиардера Александра Репина. Застройщик добивается пересмотра дела по иску к администрации Перми. Судебные разбирательства касались передачи мэрии школы, которую строило ООО «СМУ №3 Сатурн-Р».

«Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без движения апелляционную жалобу ООО «СМУ № 3 «Сатурн-Р» на пересмотр дела по первоначальному иску администрации Перми, касающемуся социальных объектов в ЖК «Арсенал»», — пишет «Бизнес-класс». По данным издания, жалоба была подана в суд с нарушением требований — компания не представила необходимые для ее рассмотрения документы. В срок до конца февраля представители застройщика вправе подать документы.

URA.RU рассказывало, что ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» судилось с краевыми и городскими властями из-за школы, построенной в ЖК «Арсенал». Застройщик, несмотря на договоренности с властями, отказался передавать ее администрации Перми. В итоге администрация Перми добилась передачи здания в собственность муниципалитета. Репин входит в число богатейших людей Пермского края. Его состояние СМИ оценили более, чем в 10 млрд рублей.

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