Соперник мэра Екатеринбурга ждет новой встречи с Куйвашевым

Игорь Володин не намерен сдаваться градоначальнику и хочет понять, какова позиция губернатора в их споре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин рассчитывает на второй разговор с губернатором Евгением Куйвашевым (находится в отпуске до 31 января) о конфликте, возникшем у него с мэром Алексеем Орловым из-за назначения нового руководителя городской Счетной палаты. Об этом URA.RU сообщил источник в резиденции главы региона.

В первый раз Володин и Куйвашев общались на эту тему 22 января на полях областной конференции «Единой России». Есть две версии о том, чем закончилось то общение. По одной — Куйвашев сказал Володину, что не намерен вмешиваться в его войну с Орловым (с ним Куйвашев беседовал 10 января), по другой — Куйвашев сказал, что разберется. «Сейчас Володин ждет, что по возвращении из отпуска в самом начале февраля губернатор снова с ним встретится», — поделился источник. Сам депутат не ответил на звонок корреспондента.

Конфликт между Орловым и Володиным разворачивается с конца 2021-го, известно о нем стало сразу после новогодних праздников. Володин хочет, чтобы гордума переназначила руководителем Счетной палаты его соратника Андрея Парунина (возглавляет контрольный орган с 2018 года), а Орлов продвигает бывшего главу облизбиркома Владимира Русинова. Предполагалось, что решающее голосование по этому вопросу пройдет в гордуме 25 января. Но утром 17-го Орлов и Володин договорились отложить его на неопределенный срок.

Источники URA.RU ранее утверждали, что Куйвашев не собирается вмешиваться в этот спор и считает, что идеальный арбитр в данном случае — его зам Валерий Чайников. По одной из версий, именно по просьбе Чайникова Орлов выдвинул Русинова на пост главного аудитора Екатеринбурга. Сам Чайников это отрицает.

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