ФСБ задержала екатеринбургского адвоката по делу о коррупции

Подозреваемая планировала оставить деньги себе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали адвоката по делу о коррупции. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

Спецоперация была проведена 26 января — следователи следственного комитета при оперативном сопровождении сотрудников регионального ФСБ задержали адвоката Ольгу Каминскую — члена адвокатской палаты Свердловской области.

«Задержанная, представляя интересы подзащитной по расследуемому в органах полиции уголовному делу, намеревалась путем обмана похитить 300 000 рублей. Подзащитная планировала эти деньги передать своему адвокату в качестве взятки для полицейских за непроведение в отношении нее следственных действий. При этом Каминская не имела реальной возможности выполнить обещанное и не намеревалась выполнять, то есть совершила обман, планируя оставить деньги себе», — пояснил источник.

Адвокат была задержана сотрудниками ФСБ с поличным, в момент получения денег от подзащитной. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество». За комментарием URA.RU обратилось в пресс-службу следственного комитета Свердловской области. Там обещали уточнить информацию.