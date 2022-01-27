СМИ: женщина умерла в онкоцентре Нижнего Тагила

28 января 2022 в 17:54 Размер текста - 17 +

Женщина поступила в филиал накануне с первой стадией онкологического заболевания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижнетагильском филиале свердловского онкодиспансера из-за путаницы с назначениями могла скончаться пациентка. Об этом сообщает TagilCity.ru со ссылкой на источник в медицинских кругах. В свердловском Минздраве пообещали провести проверку, если родственники обратятся к ним. «В приемном покое перепутали бумаги. Женщину вместо одного отделения, где проводят радиотерапию, положили в отделение химиотерапии. Ей назначили и провели лечение, которое предназначалось для онкобольных с четвертой стадией заболевания», — отметил источник издания. В региональном Минздраве предложили родственникам обратиться со всеми вопросами к ним. «В случае, если родственники обратятся в Министерство здравоохранения, будет проведена проверка и предоставлена вся необходимую информацию лицам, уполномоченным для ее получения в соответствии со статьей 13 закона „Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации“, — Соблюдение врачебной тайны», — сообщили URA.RU в Минздраве региона. Обновлено в 19:14: заменен третий абзац — добавлен комментарий регионального Минздрава. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Нижнетагильском филиале свердловского онкодиспансера из-за путаницы с назначениями могла скончаться пациентка. Об этом сообщает TagilCity.ru со ссылкой на источник в медицинских кругах. В свердловском Минздраве пообещали провести проверку, если родственники обратятся к ним. «В приемном покое перепутали бумаги. Женщину вместо одного отделения, где проводят радиотерапию, положили в отделение химиотерапии. Ей назначили и провели лечение, которое предназначалось для онкобольных с четвертой стадией заболевания», — отметил источник издания. В региональном Минздраве предложили родственникам обратиться со всеми вопросами к ним. «В случае, если родственники обратятся в Министерство здравоохранения, будет проведена проверка и предоставлена вся необходимую информацию лицам, уполномоченным для ее получения в соответствии со статьей 13 закона „Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации“, — Соблюдение врачебной тайны», — сообщили URA.RU в Минздраве региона. Обновлено в 19:14: заменен третий абзац — добавлен комментарий регионального Минздрава.