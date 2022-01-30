Указ о перераспределении полномочий между своими заместителями губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, скорее всего, подпишет на этой неделе, сообщил источник URA.RU в областной власти. 31 января глава региона вышел из краткосрочного отпуска. По словам собеседника агентства, предварительно на 4 февраля у Куйвашева намечена командировка в Москву.
«Указ ожидается до 4 февраля. Допускаю, что его содержание Куйвашев раскроет заместителям лично», — поделился источник. Он добавил, что в четверг, 3 января, пройдет заседание областного правительства.
Как ранее писало URA.RU, изменения в команде Куйвашева главным образом коснутся четырех чиновников: первого замгубернатора Алексея Шмыкова, вице-губернатора Олега Чемезова, заместителя по инвестициям и туризму Дмитрия Ионина, а также Василия Козлова, назначенного замом Куйвашева 18 января. Они по-новому поделят между собой «экономические» полномочия. Остальные подчиненные Куйвашева сохранят свои сферы влияния. Оперативно получить официальный комментарий областного департамента информполитики по этой теме не удалось.
По неофициальным данным, также от губернатора на этой неделе ждут участия в совещании с депутатом Госдумы Павлов Крашенинниковым по поводу изменения законодательства о местном самоуправлении и заседании оргкомитета форума 100+ TechnoBuild-2022. Оба события запланированы на 1 февраля.
Указ о перераспределении полномочий между своими заместителями губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, скорее всего, подпишет на этой неделе, сообщил источник URA.RU в областной власти. 31 января глава региона вышел из краткосрочного отпуска. По словам собеседника агентства, предварительно на 4 февраля у Куйвашева намечена командировка в Москву. «Указ ожидается до 4 февраля. Допускаю, что его содержание Куйвашев раскроет заместителям лично», — поделился источник. Он добавил, что в четверг, 3 января, пройдет заседание областного правительства. Как ранее писало URA.RU, изменения в команде Куйвашева главным образом коснутся четырех чиновников: первого замгубернатора Алексея Шмыкова, вице-губернатора Олега Чемезова, заместителя по инвестициям и туризму Дмитрия Ионина, а также Василия Козлова, назначенного замом Куйвашева 18 января. Они по-новому поделят между собой «экономические» полномочия. Остальные подчиненные Куйвашева сохранят свои сферы влияния. Оперативно получить официальный комментарий областного департамента информполитики по этой теме не удалось. По неофициальным данным, также от губернатора на этой неделе ждут участия в совещании с депутатом Госдумы Павлов Крашенинниковым по поводу изменения законодательства о местном самоуправлении и заседании оргкомитета форума 100+ TechnoBuild-2022. Оба события запланированы на 1 февраля.