Поисками подростка занялась полиция Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге неделю не могут найти подростка, который за январь пропал без вести дважды. Об этом URA.RU сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

«Розыск несовершеннолетнего! Утром 22 января около 9:00 ушел из дома по адресу улица Алая, 16, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — говорится в ориентировке, составленной полицией.

Там отмечается, что телосложение подростка среднее, а его рост составляет 170 сантиметров. У него светлые волосы, носит очки, и последний раз его видели одетым в костюм цвета хаки и черные калоши.

Ранее он уходил из дома в начале января, не взяв с собой никаких вещей. Тогда он был одет во все черное. Поисками занимались волонтеры отряда «Лиза Алерт».