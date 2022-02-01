В Екатеринбурге подросток пропал второй раз за месяц. Его ищет полиция

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера. Курган, полиция
Поисками подростка занялась полиция Фото:

В Екатеринбурге неделю не могут найти подростка, который за январь пропал без вести дважды. Об этом URA.RU сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

«Розыск несовершеннолетнего! Утром 22 января около 9:00 ушел из дома по адресу улица Алая, 16, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — говорится в ориентировке, составленной полицией.

Там отмечается, что телосложение подростка среднее, а его рост составляет 170 сантиметров. У него светлые волосы, носит очки, и последний раз его видели одетым в костюм цвета хаки и черные калоши.

Ранее он уходил из дома в начале января, не взяв с собой никаких вещей. Тогда он был одет во все черное. Поисками занимались волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Екатеринбурге неделю не могут найти подростка, который за январь пропал без вести дважды. Об этом URA.RU сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. «Розыск несовершеннолетнего! Утром 22 января около 9:00 ушел из дома по адресу улица Алая, 16, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — говорится в ориентировке, составленной полицией. Там отмечается, что телосложение подростка среднее, а его рост составляет 170 сантиметров. У него светлые волосы, носит очки, и последний раз его видели одетым в костюм цвета хаки и черные калоши. Ранее он уходил из дома в начале января, не взяв с собой никаких вещей. Тогда он был одет во все черное. Поисками занимались волонтеры отряда «Лиза Алерт».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...