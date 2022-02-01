Премьер Венгрии: санкции против России неприемлемы

01 февраля 2022 в 22:35 Размер текста - 17 +

Владимир Путин и Виктор Орбан провели переговоры Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экономические санкции против России являются неприемлемым и заведомо провальным решением. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Трансляция пресс-конференции шла на телеканале «Россия 24». «Санкции против России неприемлемы и не достигают цели. Это заведомо провальное решение. Россию вынудили заняться импортозамещением и мы теряем рынки из-за этого», — сказала Орбан. Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что Россия хорошо справилась с последствиями санкций. «Если вы посмотрите на цифры, тогда вы увидите, что российская экономика намного более сильна, чем об этом принято думать на Западе. Кстати, политика санкций против России нанесла Венгрии намного больший вред, чем России», — заключил Орбан. Ранее издание Financial Times сообщило о намерении ЕС и США ввести новый пакет санкций против России, которые должны ударить по банковской системе страны. По информации издания Bloomberg, сенат США может согласовать новые санкции против России уже на этой неделе, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Экономические санкции против России являются неприемлемым и заведомо провальным решением. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Трансляция пресс-конференции шла на телеканале «Россия 24». «Санкции против России неприемлемы и не достигают цели. Это заведомо провальное решение. Россию вынудили заняться импортозамещением и мы теряем рынки из-за этого», — сказала Орбан. Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что Россия хорошо справилась с последствиями санкций. «Если вы посмотрите на цифры, тогда вы увидите, что российская экономика намного более сильна, чем об этом принято думать на Западе. Кстати, политика санкций против России нанесла Венгрии намного больший вред, чем России», — заключил Орбан. Ранее издание Financial Times сообщило о намерении ЕС и США ввести новый пакет санкций против России, которые должны ударить по банковской системе страны. По информации издания Bloomberg, сенат США может согласовать новые санкции против России уже на этой неделе, пишет RT.