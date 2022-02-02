Россия должны силовым методом покончить со своим главным противником США для того, чтобы прекратить все Западные провокации на Украине. Об этом заявил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.
«Чтобы прекратить [провокации] не только на февраль—март 2022 года, а вперед на десятилетия, мы должны покончить силовым методом с нашим главным противником — США. НАТО разбежится, как уже болгары боятся, чтобы их солдаты там оказались, хорваты, немцы оружие не дадут. Они все разбегутся при первом выстреле», — заявил Владимир Жириновский в выпуске ЛДПР ТВ на YouTube.
Он отметил, что американцам выгодно неустойчивое положение Украины, так как она создает много шума. «[США] нужна язва такая на теле Европы, которая будет кровоточить и загнаиваться. Много шума. Американцы ни при чем, НАТО ни при чем», — добавил лидер ЛДПР.
Также политик сравнил Украину с Афганистаном и предположил, что Запад может устроить провокацию России в Донбассе. «Это можно превратить в европейский Афганистан: банда на банду, кто-то кому-то помогает, у всех какие-то особые средства защиты, нападения. Там могут и химическое оружие применить и свалить на ополченцев [Донбасса] или прямо на нас», — считает Жириновский. По его мнению, США может переодеть своих солдат в российскую военную форму и устроить нападение на территории Украины в то время, как американский телеканал CNN будет транслировать это по всему миру.
Россия должны силовым методом покончить со своим главным противником США для того, чтобы прекратить все Западные провокации на Украине. Об этом заявил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. «Чтобы прекратить [провокации] не только на февраль—март 2022 года, а вперед на десятилетия, мы должны покончить силовым методом с нашим главным противником — США. НАТО разбежится, как уже болгары боятся, чтобы их солдаты там оказались, хорваты, немцы оружие не дадут. Они все разбегутся при первом выстреле», — заявил Владимир Жириновский в выпуске ЛДПР ТВ на YouTube. Он отметил, что американцам выгодно неустойчивое положение Украины, так как она создает много шума. «[США] нужна язва такая на теле Европы, которая будет кровоточить и загнаиваться. Много шума. Американцы ни при чем, НАТО ни при чем», — добавил лидер ЛДПР. Также политик сравнил Украину с Афганистаном и предположил, что Запад может устроить провокацию России в Донбассе. «Это можно превратить в европейский Афганистан: банда на банду, кто-то кому-то помогает, у всех какие-то особые средства защиты, нападения. Там могут и химическое оружие применить и свалить на ополченцев [Донбасса] или прямо на нас», — считает Жириновский. По его мнению, США может переодеть своих солдат в российскую военную форму и устроить нападение на территории Украины в то время, как американский телеканал CNN будет транслировать это по всему миру. Ранее сообщалось, что в США предрекли большую войну на Украине, избежать которую поможет только «дипломатическое чудо». Владимир Жириновский заявил, что Россия уничтожит военные силы Украины за полчаса, если они решатся нанести удар по Донбассу. В России назвали условие для того, что США участвовали в войне на Украине. Россия и США устроили острейшую перепалку на заседании ООН, пишет The Washington Post. В МИД РФ заявили, что мысли о войне России и Украины неприемлемы, передает RT.