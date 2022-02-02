Жириновский призвал начать войну России и США. «НАТО разбежится при первом выстреле»

03 февраля 2022 в 01:50 Размер текста - 17 +

Россия должны силовым методом покончить со своим главным противником США для того, чтобы прекратить все Западные провокации на Украине. Об этом заявил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. «Чтобы прекратить [провокации] не только на февраль—март 2022 года, а вперед на десятилетия, мы должны покончить силовым методом с нашим главным противником — США. НАТО разбежится, как уже болгары боятся, чтобы их солдаты там оказались, хорваты, немцы оружие не дадут. Они все разбегутся при первом выстреле», — заявил Владимир Жириновский в выпуске ЛДПР ТВ на YouTube. Он отметил, что американцам выгодно неустойчивое положение Украины, так как она создает много шума. «[США] нужна язва такая на теле Европы, которая будет кровоточить и загнаиваться. Много шума. Американцы ни при чем, НАТО ни при чем», — добавил лидер ЛДПР. Также политик сравнил Украину с Афганистаном и предположил, что Запад может устроить провокацию России в Донбассе. «Это можно превратить в европейский Афганистан: банда на банду, кто-то кому-то помогает, у всех какие-то особые средства защиты, нападения. Там могут и химическое оружие применить и свалить на ополченцев [Донбасса] или прямо на нас», — считает Жириновский. По его мнению, США может переодеть своих солдат в российскую военную форму и устроить нападение на территории Украины в то время, как американский телеканал CNN будет транслировать это по всему миру. Ранее сообщалось, что в США предрекли большую войну на Украине, избежать которую поможет только «дипломатическое чудо». Владимир Жириновский заявил, что Россия уничтожит военные силы Украины за полчаса, если они решатся нанести удар по Донбассу. В России назвали условие для того, что США участвовали в войне на Украине. Россия и США устроили острейшую перепалку на заседании ООН, пишет The Washington Post. В МИД РФ заявили, что мысли о войне России и Украины неприемлемы, передает RT.