В России раскрыли условие для участия США в войне на Украине

02 февраля 2022 в 07:32 Размер текста - 17 +

США нужны единомышленники в войне с РФ, указано в спецжурнале «Военная мысль» Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине США могут начать войну на Украине, когда сформируется коалиция стран-членов НАТО, готовых противостоять Вооруженным силам (ВС) России. Об этом говорится в журнале «Военная мысль», выпускаемом для генералов, адмиралов и офицеров российских ВС. «Учитывая опыт нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 году, масштабный военный конфликт в этом регионе для них станет целесообразным, когда сформируется коалиция из стран — членов НАТО, готовых полноценно воевать с ВС РФ, скорее всего, без непосредственного участия в боевых действиях воинских формирований США», — говорится в публикации. Авторы указывают, что сейчас Вашингтону выгодно поддерживать «вялотекущий военный конфликт в Донбассе». Таким образом Штаты укрепляют свои позиции на юго-западных границах России. В случае полноценной войны в регионе, США могут потерять управление «марионеточным руководством Украины» и ДНР. В журнале также указано, что в последние десятилетия Вашингтон взял курс на военную конфронтацию с РФ не только в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, но и в Центральной Азии и на Дальнем Востоке. Последние недели США и НАТО заявляют о скором «вторжении» РФ в Украину. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, американские СМИ часто публикуют заведомо ложную и провокационную информацию по поводу ситуации на Украине и вокруг нее, пишут «Дни.ру». В полпредстве РФ уверены, что Запад намерено «вбивает» клин в российско-украинские отношения, приводит RT слова представителя России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василия Небензи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США могут начать войну на Украине, когда сформируется коалиция стран-членов НАТО, готовых противостоять Вооруженным силам (ВС) России. Об этом говорится в журнале «Военная мысль», выпускаемом для генералов, адмиралов и офицеров российских ВС. «Учитывая опыт нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 году, масштабный военный конфликт в этом регионе для них станет целесообразным, когда сформируется коалиция из стран — членов НАТО, готовых полноценно воевать с ВС РФ, скорее всего, без непосредственного участия в боевых действиях воинских формирований США», — говорится в публикации. Авторы указывают, что сейчас Вашингтону выгодно поддерживать «вялотекущий военный конфликт в Донбассе». Таким образом Штаты укрепляют свои позиции на юго-западных границах России. В случае полноценной войны в регионе, США могут потерять управление «марионеточным руководством Украины» и ДНР. В журнале также указано, что в последние десятилетия Вашингтон взял курс на военную конфронтацию с РФ не только в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, но и в Центральной Азии и на Дальнем Востоке. Последние недели США и НАТО заявляют о скором «вторжении» РФ в Украину. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, американские СМИ часто публикуют заведомо ложную и провокационную информацию по поводу ситуации на Украине и вокруг нее, пишут «Дни.ру». В полпредстве РФ уверены, что Запад намерено «вбивает» клин в российско-украинские отношения, приводит RT слова представителя России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василия Небензи.