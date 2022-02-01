01 февраля 2022

В России раскрыли условие для участия США в войне на Украине

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День независимости США в Хаятте. Екатеринбург, американский флаг, сша
США нужны единомышленники в войне с РФ, указано в спецжурнале «Военная мысль» Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

США могут начать войну на Украине, когда сформируется коалиция стран-членов НАТО, готовых противостоять Вооруженным силам (ВС) России. Об этом говорится в журнале «Военная мысль», выпускаемом для генералов, адмиралов и офицеров российских ВС.

«Учитывая опыт нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 году, масштабный военный конфликт в этом регионе для них станет целесообразным, когда сформируется коалиция из стран — членов НАТО, готовых полноценно воевать с ВС РФ, скорее всего, без непосредственного участия в боевых действиях воинских формирований США», — говорится в публикации.

Авторы указывают, что сейчас Вашингтону выгодно поддерживать «вялотекущий военный конфликт в Донбассе». Таким образом Штаты укрепляют свои позиции на юго-западных границах России. В случае полноценной войны в регионе, США могут потерять управление «марионеточным руководством Украины» и ДНР. В журнале также указано, что в последние десятилетия Вашингтон взял курс на военную конфронтацию с РФ не только в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, но и в Центральной Азии и на Дальнем Востоке.

Последние недели США и НАТО заявляют о скором «вторжении» РФ в Украину. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, американские СМИ часто публикуют заведомо ложную и провокационную информацию по поводу ситуации на Украине и вокруг нее, пишут «Дни.ру». В полпредстве РФ уверены, что Запад намерено «вбивает» клин в российско-украинские отношения, приводит RT слова представителя России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василия Небензи.

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США могут начать войну на Украине, когда сформируется коалиция стран-членов НАТО, готовых противостоять Вооруженным силам (ВС) России. Об этом говорится в журнале «Военная мысль», выпускаемом для генералов, адмиралов и офицеров российских ВС. «Учитывая опыт нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 году, масштабный военный конфликт в этом регионе для них станет целесообразным, когда сформируется коалиция из стран — членов НАТО, готовых полноценно воевать с ВС РФ, скорее всего, без непосредственного участия в боевых действиях воинских формирований США», — говорится в публикации. Авторы указывают, что сейчас Вашингтону выгодно поддерживать «вялотекущий военный конфликт в Донбассе». Таким образом Штаты укрепляют свои позиции на юго-западных границах России. В случае полноценной войны в регионе, США могут потерять управление «марионеточным руководством Украины» и ДНР. В журнале также указано, что в последние десятилетия Вашингтон взял курс на военную конфронтацию с РФ не только в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, но и в Центральной Азии и на Дальнем Востоке. Последние недели США и НАТО заявляют о скором «вторжении» РФ в Украину. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, американские СМИ часто публикуют заведомо ложную и провокационную информацию по поводу ситуации на Украине и вокруг нее, пишут «Дни.ру». В полпредстве РФ уверены, что Запад намерено «вбивает» клин в российско-украинские отношения, приводит RT слова представителя России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василия Небензи.
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