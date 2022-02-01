WP: Россия и США вступили в острейшую перепалку на заседании ООН

01 февраля 2022 в 17:24 Размер текста - 17 +

В ходе заседания Организации объединенных наций (ООН) Россия и США вступили в острейшую политическую перепалку из-за ситуации на Украине. Об этом пишет американское издание The Washington Post. «Россия и Соединенные Штаты столкнулись лицом к лицу в ООН в понедельник из-за ситуации на Украине. Каждый обвинял другого во лжи о своих намерениях и разжигании паники и истерии в своих интересах. Словесная конфронтация, одна из самых острых за последние годы на международном форуме, изобиловала историческими отсылками о Второй Мировой войне», — пишет Washington Post. В ходе заседания ООН постоянный представитель России Василий Небензя покинул зал перед выступлением делегации из Украины. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия угрожала начать войну. Российская делегация в ответ заявила, что США намерено распространяют истерию вокруг Украины, пишет агентство Nation News. Небезня назвал заявление о возможном нападении на Украину провокацией, сообщает «Национальная служба новостей».