02 февраля 2022
01 февраля 2022

Самолет из Москвы не смог приземлиться в Магнитогорске

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Магнитогорск, трап самолета
Аэропорт Магнитогорска не принимает рейсы из-за тумана Фото:

Лайнер авиакомпании «Россия» из Москвы 3 февраля не смог приземлиться в аэропорту Магнитогорска. Пассажирам придется добираться в пункт назначения наземным транспортом из Челябинска, сообщили URA.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту города Магнитогорска 3 февраля рейс авиакомпании „Россия“ по маршруту Москва (Шереметьево) — Магнитогорск прибыл в аэропорт Челябинск в 08:10. Ситуация находится на контроле челябинского транспортного прокурора», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Там также добавили, что представители авиакомпании решают вопрос об отправке 55 пассажиров рейса в Магнитогорск наземным транспортом. По данным метеорологического сервиса Ventusky, сейчас аэропорт Магнитогорска затянут сильным туманом.

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Лайнер авиакомпании «Россия» из Москвы 3 февраля не смог приземлиться в аэропорту Магнитогорска. Пассажирам придется добираться в пункт назначения наземным транспортом из Челябинска, сообщили URA.RU в Уральской транспортной прокуратуре. «В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту города Магнитогорска 3 февраля рейс авиакомпании „Россия“ по маршруту Москва (Шереметьево) — Магнитогорск прибыл в аэропорт Челябинск в 08:10. Ситуация находится на контроле челябинского транспортного прокурора», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Там также добавили, что представители авиакомпании решают вопрос об отправке 55 пассажиров рейса в Магнитогорск наземным транспортом. По данным метеорологического сервиса Ventusky, сейчас аэропорт Магнитогорска затянут сильным туманом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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