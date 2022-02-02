Самолет из Москвы не смог приземлиться в Магнитогорске

Аэропорт Магнитогорска не принимает рейсы из-за тумана Фото: Илья Московец © URA.RU

Лайнер авиакомпании «Россия» из Москвы 3 февраля не смог приземлиться в аэропорту Магнитогорска. Пассажирам придется добираться в пункт назначения наземным транспортом из Челябинска, сообщили URA.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту города Магнитогорска 3 февраля рейс авиакомпании „Россия“ по маршруту Москва (Шереметьево) — Магнитогорск прибыл в аэропорт Челябинск в 08:10. Ситуация находится на контроле челябинского транспортного прокурора», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Там также добавили, что представители авиакомпании решают вопрос об отправке 55 пассажиров рейса в Магнитогорск наземным транспортом. По данным метеорологического сервиса Ventusky, сейчас аэропорт Магнитогорска затянут сильным туманом.