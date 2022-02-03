Дети играют на куче снега рядом с опасными объектами (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Среднеуральске (Свердловская область) дети играют на куче снега, рядом с которой находятся проезжая часть, газораспределительная станция и мусорка. Рядом с «игровой площадкой» натянута колючая проволока, сообщили читатели URA.RU.

«Играют дети на какой-то странной горке из приваленной к забору кучи снега. Удивительно, как они еще не перевалились на другую сторону забора. При этом рядом находится будка с предупреждением „Огнеопасно, газ“, а напротив — дорога, по которой ездят автомобили. Скатился — и прямо под колеса», — рассказал собеседник агентства. Когда дети находятся на вершине горы, колючая проволока, натянутая на заборе, оказывается в метре от них.

Очевидец предположил, что дети выбрали такое место для игры, поскольку рядом нет специальных площадок, где это можно делать безопасно. «Детям все равно нужно играть, а раз делать это негде, приходится импровизировать», — объяснил собеседник агентства, подчеркнув, что видит детей, играющих в неположенном месте, не в первый раз.

URA.RU обратилось в администрацию Среднеуральска. «В зоне ответственности муниципалитета — муниципальные территории. На фото снежные навалы, расположенные рядом с гаражным кооперативом, собственник которого самостоятельно несет ответственность за уборку снега на своей территории, а также за вывоз и утилизацию отходов. Гаражный кооператив расположен рядом с дворовой территорией, вдали от проезжей части. Тем не менее по итогам регулярных комиссионных выездов специалистов МКУ „УЖКХ“ в сопровождении сотрудников ГИБДД, собственники, некачественно выполняющие свои обязанности по уборке снега, получают соответствующие предписания», — объяснили в администрации.

Фото: читатели URA.RU

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