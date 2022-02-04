Фуры столкнулись лоб в лоб на свердловской трассе. Фото.

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В результате ДТП один человек погиб (фото из архива) Фото:

На автодороге Пермь—Екатеринбург лоб в лоб столкнулись фуры Mercedes и DAF. В результате водитель «Мерседеса» скончался на месте. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным, 52-летний водитель грузовой автомашины DAF не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовой автомашиной Mercedes. После чего автомобиль Škoda, двигавшийся за Mercedes, столкнулся с ним», — сообщает ведомство.

В автомобиле «Шкода» находились 34-летний водитель и его 14-летний сын. Благодаря тому, что оба были пристегнуты, серьезных травм они не получили.

Ранее под Ревдой (Свердловская область) водитель такси, перевозивший семью, выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой. В результате аварии погибли водитель и грудной ребенок.

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На автодороге Пермь—Екатеринбург лоб в лоб столкнулись фуры Mercedes и DAF. В результате водитель «Мерседеса» скончался на месте. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, 52-летний водитель грузовой автомашины DAF не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовой автомашиной Mercedes. После чего автомобиль Škoda, двигавшийся за Mercedes, столкнулся с ним», — сообщает ведомство. В автомобиле «Шкода» находились 34-летний водитель и его 14-летний сын. Благодаря тому, что оба были пристегнуты, серьезных травм они не получили. Ранее под Ревдой (Свердловская область) водитель такси, перевозивший семью, выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой. В результате аварии погибли водитель и грудной ребенок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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