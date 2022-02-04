В результате ДТП один человек погиб (фото из архива)Фото: Владимир Жабриков, URA.RU
На автодороге Пермь—Екатеринбург лоб в лоб столкнулись фуры Mercedes и DAF. В результате водитель «Мерседеса» скончался на месте. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.
«По предварительным данным, 52-летний водитель грузовой автомашины DAF не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовой автомашиной Mercedes. После чего автомобиль Škoda, двигавшийся за Mercedes, столкнулся с ним», — сообщает ведомство.
В автомобиле «Шкода» находились 34-летний водитель и его 14-летний сын. Благодаря тому, что оба были пристегнуты, серьезных травм они не получили.
Ранее под Ревдой (Свердловская область) водитель такси, перевозивший семью, выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой. В результате аварии погибли водитель и грудной ребенок.
На автодороге Пермь—Екатеринбург лоб в лоб столкнулись фуры Mercedes и DAF. В результате водитель «Мерседеса» скончался на месте. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, 52-летний водитель грузовой автомашины DAF не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовой автомашиной Mercedes. После чего автомобиль Škoda, двигавшийся за Mercedes, столкнулся с ним», — сообщает ведомство. В автомобиле «Шкода» находились 34-летний водитель и его 14-летний сын. Благодаря тому, что оба были пристегнуты, серьезных травм они не получили. Ранее под Ревдой (Свердловская область) водитель такси, перевозивший семью, выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой. В результате аварии погибли водитель и грудной ребенок.