Сотни свердловчан не получили зарплату вовремя

Сумма долгов по зарплатам в регионе составила 25,7 млн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Свердловской области порядка 687 трудоустроенным жителям работодатели должны выплатить в сумме более 25 миллионов рублей. Соответствующие данные приводит Свердловскстат на официальном сайте организации.

Среди предприятий, которые задолжали своим сотрудникам, 72,5% — обрабатывающие производства, 27,2% относятся к сфере сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, а также лесозаготовки и 0,3% — образовательные учреждения. Самые крупные долги — в Кушвинском городском округе на сумму 20,2 млн рублей. В список не вошли организации малого предпринимательства.

Ранее полпред президента УрФО Владимир Якушев отметил рост зарплат на Урале. По отчету полпредства, уральцы теперь в среднем получают чуть более 58 тысяч рублей.