03 февраля 2022

Сотни свердловчан не получили зарплату вовремя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сумма долгов по зарплатам в регионе составила 25,7 млн рублей Фото:

В Свердловской области порядка 687 трудоустроенным жителям работодатели должны выплатить в сумме более 25 миллионов рублей. Соответствующие данные приводит Свердловскстат на официальном сайте организации.

Среди предприятий, которые задолжали своим сотрудникам, 72,5% — обрабатывающие производства, 27,2% относятся к сфере сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, а также лесозаготовки и 0,3% — образовательные учреждения. Самые крупные долги — в Кушвинском городском округе на сумму 20,2 млн рублей. В список не вошли организации малого предпринимательства.

Ранее полпред президента УрФО Владимир Якушев отметил рост зарплат на Урале. По отчету полпредства, уральцы теперь в среднем получают чуть более 58 тысяч рублей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Свердловской области порядка 687 трудоустроенным жителям работодатели должны выплатить в сумме более 25 миллионов рублей. Соответствующие данные приводит Свердловскстат на официальном сайте организации. Среди предприятий, которые задолжали своим сотрудникам, 72,5% — обрабатывающие производства, 27,2% относятся к сфере сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, а также лесозаготовки и 0,3% — образовательные учреждения. Самые крупные долги — в Кушвинском городском округе на сумму 20,2 млн рублей. В список не вошли организации малого предпринимательства. Ранее полпред президента УрФО Владимир Якушев отметил рост зарплат на Урале. По отчету полпредства, уральцы теперь в среднем получают чуть более 58 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...