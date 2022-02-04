Школьник в Красноярске насмерть разбился на ледянке

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Разное. Курган, скорая помощь, машина скорой помощи
Причиной смерти школьника стала черепно-мозговая травма Фото:

В Красноярске десятилетний мальчик неудачно упал с горы во время катания на ледянке и погиб. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

«В Красноярской межрайонной клинической больнице № 20 скончался 10-летний мальчик, получивший травму головы во время катания со склона горы. По данному факту следственным отделом по Кировскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сообщается на сайте ведомства.

Школьник получил травму еще 22 января. Однако известно о ней стало только сейчас. По данным следствия, мальчик катался на ледянке со склона горы близ улицы Высокой. Когда отец отошел к автомобилю, мальчик упал и, ударившись головой о землю, получил черепно-мозговую травму. «Мальчика доставили в больницу, однако, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, он скончался», — добавили в пресс-службе СУ СКР.

Сейчас следствие уточняет обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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В Красноярске десятилетний мальчик неудачно упал с горы во время катания на ледянке и погиб. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ. «В Красноярской межрайонной клинической больнице № 20 скончался 10-летний мальчик, получивший травму головы во время катания со склона горы. По данному факту следственным отделом по Кировскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сообщается на сайте ведомства. Школьник получил травму еще 22 января. Однако известно о ней стало только сейчас. По данным следствия, мальчик катался на ледянке со склона горы близ улицы Высокой. Когда отец отошел к автомобилю, мальчик упал и, ударившись головой о землю, получил черепно-мозговую травму. «Мальчика доставили в больницу, однако, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, он скончался», — добавили в пресс-службе СУ СКР. Сейчас следствие уточняет обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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