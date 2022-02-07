Все районные суды Москвы эвакуируют из-за сообщений о минировании

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Однодневные сборы парламентариев и прессы в 21 бригаде Росгвардии. Москва, минирование, саперы, росгвардия, разминирование, прочесывание местности
Экстренные службы проверяют информацию о минировании судов Фото:

Сотрудников и посетителей районных судов Москвы эвакуируют. Причиной этого названы анонимные сообщения с угрозами взрывов в учреждениях. Такой информацией поделилась пресс-служба Мосгорсуда.

«В понедельник [7 февраля] все районные суды Москвы получили по электронной почте анонимные сообщения о минировании. В ряде судов объявлена эвакуация, экстренные службы проверяют информацию», — передает ТАСС.

Ранее в Москве также сообщалось о массовых минированиях судов и офисов Роспотребнадзора. Все граждане, находящиеся в Мосгорсуде, были выведены на улицу.

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Сотрудников и посетителей районных судов Москвы эвакуируют. Причиной этого названы анонимные сообщения с угрозами взрывов в учреждениях. Такой информацией поделилась пресс-служба Мосгорсуда. «В понедельник [7 февраля] все районные суды Москвы получили по электронной почте анонимные сообщения о минировании. В ряде судов объявлена эвакуация, экстренные службы проверяют информацию», — передает ТАСС. Ранее в Москве также сообщалось о массовых минированиях судов и офисов Роспотребнадзора. Все граждане, находящиеся в Мосгорсуде, были выведены на улицу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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