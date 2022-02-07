Все районные суды Москвы эвакуируют из-за сообщений о минировании

Экстренные службы проверяют информацию о минировании судов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудников и посетителей районных судов Москвы эвакуируют. Причиной этого названы анонимные сообщения с угрозами взрывов в учреждениях. Такой информацией поделилась пресс-служба Мосгорсуда.

«В понедельник [7 февраля] все районные суды Москвы получили по электронной почте анонимные сообщения о минировании. В ряде судов объявлена эвакуация, экстренные службы проверяют информацию», — передает ТАСС.

Ранее в Москве также сообщалось о массовых минированиях судов и офисов Роспотребнадзора. Все граждане, находящиеся в Мосгорсуде, были выведены на улицу.