05 февраля 2022
04 февраля 2022

В ХМАО родственники ветерана отказались забирать его из госпиталя

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, пациент, носилки, защитный костюм, скорая помощь, фельдшер, пандемия коронавируса, средства защиты
Медики доставили пациентку домой, после отказа родственников забирать ветерана из больницы Фото:

Сотрудникам Сургутской клинической больницы пришлось доставлять домой выписавшегося 93-летнего ветерана, болевшего коронавирусом, так как родственники отказались забирать пенсионерку самостоятельно. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения ХМАО.

«Учитывая стабильное состояние, положительную клинико-лабораторную динамику — пациентка выписывается для дальнейшего лечения в амбулаторных условиях. Транспортировка маломобильных граждан к месту жительства после получения лечения не входит в функции медицинской организации. Поскольку в день выписки пациентки родственники отказались (по личным мотивам) самостоятельно транспортировать пациентку домой, медицинской организацией принято решение об оказании содействия», — сказали в окружном департаменте.

Но в социальных сетях дочь пенсионерки заявила, что не отказывалась от транспортировки матери, а пообещала забрать женщину вечером. Она добавила, что пенсионерку привезли раздетой, в плохом самочувствии и без личных вещей. «Вся синяя, запуганная, язык и рот покрыт коркой, постоянно просит пить. Цепочки с крестиком нет, выписки нет», — написала дочь ветерана.

В ответ на это в окружном департаменте заверили, что во время перевозки пациентка была укрыта одеялами, а личные вещи пациентки и выписка из стационара были доставлены врачом учреждения на следующий день. При этом на момент прибытия по адресу проживания пациентки родственники находились дома и жалобы, по заверениям врачей, не предъявили. «По изложенным в обращении фактам проведена служебная проверка. Факты, указанные в обращении, не подтвердились», — заключили в депздраве.

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Сотрудникам Сургутской клинической больницы пришлось доставлять домой выписавшегося 93-летнего ветерана, болевшего коронавирусом, так как родственники отказались забирать пенсионерку самостоятельно. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения ХМАО. «Учитывая стабильное состояние, положительную клинико-лабораторную динамику — пациентка выписывается для дальнейшего лечения в амбулаторных условиях. Транспортировка маломобильных граждан к месту жительства после получения лечения не входит в функции медицинской организации. Поскольку в день выписки пациентки родственники отказались (по личным мотивам) самостоятельно транспортировать пациентку домой, медицинской организацией принято решение об оказании содействия», — сказали в окружном департаменте. Но в социальных сетях дочь пенсионерки заявила, что не отказывалась от транспортировки матери, а пообещала забрать женщину вечером. Она добавила, что пенсионерку привезли раздетой, в плохом самочувствии и без личных вещей. «Вся синяя, запуганная, язык и рот покрыт коркой, постоянно просит пить. Цепочки с крестиком нет, выписки нет», — написала дочь ветерана. В ответ на это в окружном департаменте заверили, что во время перевозки пациентка была укрыта одеялами, а личные вещи пациентки и выписка из стационара были доставлены врачом учреждения на следующий день. При этом на момент прибытия по адресу проживания пациентки родственники находились дома и жалобы, по заверениям врачей, не предъявили. «По изложенным в обращении фактам проведена служебная проверка. Факты, указанные в обращении, не подтвердились», — заключили в депздраве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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