В ХМАО родственники ветерана отказались забирать его из госпиталя

07 февраля 2022 в 18:02 Размер текста - 17 +

Медики доставили пациентку домой, после отказа родственников забирать ветерана из больницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудникам Сургутской клинической больницы пришлось доставлять домой выписавшегося 93-летнего ветерана, болевшего коронавирусом, так как родственники отказались забирать пенсионерку самостоятельно. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения ХМАО. «Учитывая стабильное состояние, положительную клинико-лабораторную динамику — пациентка выписывается для дальнейшего лечения в амбулаторных условиях. Транспортировка маломобильных граждан к месту жительства после получения лечения не входит в функции медицинской организации. Поскольку в день выписки пациентки родственники отказались (по личным мотивам) самостоятельно транспортировать пациентку домой, медицинской организацией принято решение об оказании содействия», — сказали в окружном департаменте. Но в социальных сетях дочь пенсионерки заявила, что не отказывалась от транспортировки матери, а пообещала забрать женщину вечером. Она добавила, что пенсионерку привезли раздетой, в плохом самочувствии и без личных вещей. «Вся синяя, запуганная, язык и рот покрыт коркой, постоянно просит пить. Цепочки с крестиком нет, выписки нет», — написала дочь ветерана. В ответ на это в окружном департаменте заверили, что во время перевозки пациентка была укрыта одеялами, а личные вещи пациентки и выписка из стационара были доставлены врачом учреждения на следующий день. При этом на момент прибытия по адресу проживания пациентки родственники находились дома и жалобы, по заверениям врачей, не предъявили. «По изложенным в обращении фактам проведена служебная проверка. Факты, указанные в обращении, не подтвердились», — заключили в депздраве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Сотрудникам Сургутской клинической больницы пришлось доставлять домой выписавшегося 93-летнего ветерана, болевшего коронавирусом, так как родственники отказались забирать пенсионерку самостоятельно. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения ХМАО. «Учитывая стабильное состояние, положительную клинико-лабораторную динамику — пациентка выписывается для дальнейшего лечения в амбулаторных условиях. Транспортировка маломобильных граждан к месту жительства после получения лечения не входит в функции медицинской организации. Поскольку в день выписки пациентки родственники отказались (по личным мотивам) самостоятельно транспортировать пациентку домой, медицинской организацией принято решение об оказании содействия», — сказали в окружном департаменте. Но в социальных сетях дочь пенсионерки заявила, что не отказывалась от транспортировки матери, а пообещала забрать женщину вечером. Она добавила, что пенсионерку привезли раздетой, в плохом самочувствии и без личных вещей. «Вся синяя, запуганная, язык и рот покрыт коркой, постоянно просит пить. Цепочки с крестиком нет, выписки нет», — написала дочь ветерана. В ответ на это в окружном департаменте заверили, что во время перевозки пациентка была укрыта одеялами, а личные вещи пациентки и выписка из стационара были доставлены врачом учреждения на следующий день. При этом на момент прибытия по адресу проживания пациентки родственники находились дома и жалобы, по заверениям врачей, не предъявили. «По изложенным в обращении фактам проведена служебная проверка. Факты, указанные в обращении, не подтвердились», — заключили в депздраве.