Минюст РФ хочет запретить ЛГБТ-фонд для «укрепления законности»

08 февраля 2022 в 21:16 Размер текста - 17 +

Минюст РФ подал иск в отношении «Сферы» «в целях укрепления законности и предупреждения нарушений» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Управление Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области потребовало ликвидировать благотворительный фонд «Сфера» (признан в России иноагентом), который является оператором «Российской ЛГБТ-сети» (незарегистрированное объединение-иноагент). Иск зарегистрировал Куйбышевский районный суд. Минюст считает, что деятельность «Сферы» противоречит государственной политике РФ. «Куйбышевский районный суд городе Санкт-Петербурга зарегистрировал административное исковое заявление ГУ Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградкой области к благотворительному фонду социально-правовой помощи „Сфера“. Материалы дела переданы судье. К производству иск пока не принят», — сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем telegram-канале. Иск гласит, что «заявление подается в целях укрепления законности и предупреждения нарушений». Ранее в результате проверки Минюст РФ установил, что «Сфера» грубо нарушает законодательство РФ. По данным пресс-службы петербургских судов, истец утверждает, что вся деятельность фонда направлена на поддержку ЛГБТ-движения в России. Распространение таких взглядов, финансирование данной деятельности и вовлечение в нее несовершеннолетних идет вразрез с государственной политикой РФ. В иске Минюст РФ указал, что ЛГБТ-сообщества стремятся к изменению восприятия института семьи и традиционных семейных ценностей в части гендерной идентичности. Ведомство просит ликвидировать «Сферу», поскольку ее деятельность не соответствует целям создания благотворительной организации. Она противоречит традиционным семейным ценностям, закрепленным в Конституции РФ, и тем самым, считают в Минюсте, представляет угрозу публичному порядку и институтам гражданского общества. Ранее Минюст РФ внес в список незарегистрированных объединений-иноагентов инициативные группы ЛГБТ+ «Реверс» из Краснодара и «Выход» из Петербурга. Их участники занимаются защитой прав и интересов представителей ЛГБТ, а также оказывают им психологическую и юридическую помощь. До этого в список иностранных агентов было внесено межрегиональное общественное движение «Российская ЛГБТ-сеть». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Управление Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области потребовало ликвидировать благотворительный фонд «Сфера» (признан в России иноагентом), который является оператором «Российской ЛГБТ-сети» (незарегистрированное объединение-иноагент). Иск зарегистрировал Куйбышевский районный суд. Минюст считает, что деятельность «Сферы» противоречит государственной политике РФ. «Куйбышевский районный суд городе Санкт-Петербурга зарегистрировал административное исковое заявление ГУ Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградкой области к благотворительному фонду социально-правовой помощи „Сфера“. Материалы дела переданы судье. К производству иск пока не принят», — сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем telegram-канале. Иск гласит, что «заявление подается в целях укрепления законности и предупреждения нарушений». Ранее в результате проверки Минюст РФ установил, что «Сфера» грубо нарушает законодательство РФ. По данным пресс-службы петербургских судов, истец утверждает, что вся деятельность фонда направлена на поддержку ЛГБТ-движения в России. Распространение таких взглядов, финансирование данной деятельности и вовлечение в нее несовершеннолетних идет вразрез с государственной политикой РФ. В иске Минюст РФ указал, что ЛГБТ-сообщества стремятся к изменению восприятия института семьи и традиционных семейных ценностей в части гендерной идентичности. Ведомство просит ликвидировать «Сферу», поскольку ее деятельность не соответствует целям создания благотворительной организации. Она противоречит традиционным семейным ценностям, закрепленным в Конституции РФ, и тем самым, считают в Минюсте, представляет угрозу публичному порядку и институтам гражданского общества. Ранее Минюст РФ внес в список незарегистрированных объединений-иноагентов инициативные группы ЛГБТ+ «Реверс» из Краснодара и «Выход» из Петербурга. Их участники занимаются защитой прав и интересов представителей ЛГБТ, а также оказывают им психологическую и юридическую помощь. До этого в список иностранных агентов было внесено межрегиональное общественное движение «Российская ЛГБТ-сеть».