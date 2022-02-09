В Сысерти поймали убийцу после предсказания гадалки

Гадалка убедила убийцу, что его жертва жива Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Сысерти (Свердловская область) зарезал бывшую жену, но, услышав от гадалки, что женщина жива, успокоился, после чего был задержан полицией. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской область Валерий Горелых. Убийцу отправили в колонию на 12 лет.

«Подсудимый был не до конца уверен в смерти потерпевшей, попросил свою родительницу позвонить гадалке и выяснить у нее, жива ли его бывшая жена. Мать связалась со знакомой ворожеей, а та, кинув карты, сказала, что потерпевшая жива», — рассказал Горелых. Он отметил, что после этого убийца успокоился и не стал скрываться от полиции. Его смогли задержать в собственной квартире.

Старший помощник руководителя СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области Александр Шульга сообщил URA.RU, что инцидент произошел в мае 2021 года. Мужчина поссорился с бывшей женой, к которой пришел в гости, и несколько раз ударил ее кухонным ножом, после чего сбежал.

Суд приговорил свердловчанина к 12 годам колонии общего режима. После освобождения его свобода будет ограничена еще на два года. «Теперь ему предстоит длительное заточение. Это, как говорится, к гадалке не ходи», — пошутил Валерий Горелых.