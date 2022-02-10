Генерал МВД обещает 100 млн рублей помощникам челябинской полиции

Михаил Скоков озвучил новые меры по повышению безопасности челябинцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фонд стимулирующих выплат членам добровольных народных дружин в Челябинской области получит 100 млн рублей. Об том заявил 11 февраля новый начальник ГУ МВД по региону Михаил Скоков, сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

«Люди с активной гражданской позицией выражают готовность оказывать содействие полиции в обеспечении безопасности граждан и охране порядка, этот потенциал необходимо использовать. Генерал-лейтенант Скоков сообщил, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер поддержал его начинание. Предварительно достигнута договоренность о выделении 100 млн рублей для формирования фонда стимулирующих выплат членам ДНД», — приводит слова с выступления Скокова на оперативном совещании пресс-служба полицейского главка.

Использование дружин будет тщательно подготовлено. Предварительно силовики разработают маршруты патрулирования совместных нарядов полиции и общественников. Кроме того, правоохранители проведут комплексный анализ территории, выделив наиболее проблемные в криминальном плане участки.

Также главный полицейский обязал начальников и командиров различных подразделений лично проверять готовность подчиненных к службе, принимать дежурства и осуществлять ежесуточный разбор происшествий. Он напомнил, что добросовестные сотрудники полиции могут рассчитывать на поощрения. В частности, ранее Скоков договорился с главой региона о выделении средств на ежеквартальные доплаты младшему начальствующему составу патрульно-постовой службы.

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