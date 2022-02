The Spectator: Путин доказал, что Запад давно изжил себя

В статье говорится, что страны Запада спорят между собой из-за отношений с Россией Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин доказал, что идея коллективного Запада перестала отражать реальность сегодняшних дней. Об этом говорится в статье «Почему Путин выигрывает?», опубликованной британским изданием The Spectator. «Путин разоблачил Запад как теоретическую конструкцию — скорее пережиток истории, чем сегодняшнюю реальность», — говорится в статье The Spectator. Автор отмечает, что мир перестал категорично делиться на Восток и Запад, потому Россия обзавелась разным уровнем экономического и политического взаимодействия со странами Европы и Северной Америки. В материале издания отмечается, что коллективный Запад стал слабее, потому что между странами возникают споры из-за взаимодействия с Россией. Европа, добавил автор статьи, «погрузилась в стокгольмский синдром» по отношению к РФ из-за газового кризиса. Ранее сообщалось, что представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад любой ценой пытается развязать мировую войну. Российское внешнеполитическое ведомство раскрыло дезинформационную кампанию Запада против России, построенную для того, чтобы отвести внимание от собственных агрессивных действий. Международная деловая газета Financial Times сообщила, что Запад начинает раскалываться из-за ситуации вокруг Украины.

