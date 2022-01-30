FT: Запад раскалывается на два лагеря из-за Украины

ФРГ и Франция избрали более осторожную политику по России, чем Великобратания Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Активная позиция Великобритании по вопросам украинского кризиса может разделить коллективный Запад на два лагеря. Об этом сообщает международная деловая газета Financial Times.

«В то время как Берлин и Париж осмотрительны, предпочитая более сдержанную дипломатию, Лондон принял оценку Вашингтона о неминуемой угрозе вторжения, направляет на Украину противотанковое оружие», — говорится в статье. Отмечается, что кризис на Украине может возобновить раскол Запада на два лагеря: англо-американский и франко-германский.

Ранее сообщалось, что глава МИД Великобритании Элизабет Трасс анонсировала расширение санкций против России. В США пригрозили авансом ввести антироссийские санкции. Французский лидер Эмманюэль Макрон собирается предложить президенту России Владимиру Путину вариант разрешения украинского кризиса. В ФРГ озвучили главные ошибки Запада в отношениях с РФ.