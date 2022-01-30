FT: Запад раскалывается на два лагеря из-за Украины

Активная позиция Великобритании по вопросам украинского кризиса может разделить коллективный Запад на два лагеря. Об этом сообщает международная деловая газета Financial Times.
«В то время как Берлин и Париж осмотрительны, предпочитая более сдержанную дипломатию, Лондон принял оценку Вашингтона о неминуемой угрозе вторжения, направляет на Украину противотанковое оружие», — говорится в статье. Отмечается, что кризис на Украине может возобновить раскол Запада на два лагеря: англо-американский и франко-германский.
Активная позиция Великобритании по вопросам украинского кризиса может разделить коллективный Запад на два лагеря. Об этом сообщает международная деловая газета Financial Times. «В то время как Берлин и Париж осмотрительны, предпочитая более сдержанную дипломатию, Лондон принял оценку Вашингтона о неминуемой угрозе вторжения, направляет на Украину противотанковое оружие», — говорится в статье. Отмечается, что кризис на Украине может возобновить раскол Запада на два лагеря: англо-американский и франко-германский. Ранее сообщалось, что глава МИД Великобритании Элизабет Трасс анонсировала расширение санкций против России. В США пригрозили авансом ввести антироссийские санкции. Французский лидер Эмманюэль Макрон собирается предложить президенту России Владимиру Путину вариант разрешения украинского кризиса. В ФРГ озвучили главные ошибки Запада в отношениях с РФ.