Залужный раскрыл причастность США к операциям против России

Залужный: причастность США к операциям против России была почти с начала СВО
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Экс-главком ВСУ рассказал об участии США в разработке планов против России
Экс-главком ВСУ рассказал об участии США в разработке планов против России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США причастны к планированию операций против России практически с самого начала специальной военной операции. Для этих целей в апреле 2022 года в немецком Штутгарте была создана штаб-квартира армии Штатов. Об этом рассказал экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

«Тогда у нас и возникла идея о создании оперативного штаба, который бы анализировал спланированные операции ВСУ и, в соответствии со стандартами НАТО, формировал под них потребности. Благодаря поддержке Великобритании эту идею удалось реализовать», — написал Залужный в соцсетях.

После чего штаб-квартира была перенесена на запад Германии — в город Висбаден. В этом штабе, пишет Залужный, планировались операции и проводились военные учения, а также именно там формировались потребности, о которых ВСУ докладывали в Вашингтон и некоторые европейские столицы.

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США причастны к планированию операций против России практически с самого начала специальной военной операции. Для этих целей в апреле 2022 года в немецком Штутгарте была создана штаб-квартира армии Штатов. Об этом рассказал экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный. «Тогда у нас и возникла идея о создании оперативного штаба, который бы анализировал спланированные операции ВСУ и, в соответствии со стандартами НАТО, формировал под них потребности. Благодаря поддержке Великобритании эту идею удалось реализовать», — написал Залужный в соцсетях. После чего штаб-квартира была перенесена на запад Германии — в город Висбаден. В этом штабе, пишет Залужный, планировались операции и проводились военные учения, а также именно там формировались потребности, о которых ВСУ докладывали в Вашингтон и некоторые европейские столицы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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