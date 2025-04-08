Залужный раскрыл причастность США к операциям против России

США причастны к планированию операций против России практически с самого начала специальной военной операции. Для этих целей в апреле 2022 года в немецком Штутгарте была создана штаб-квартира армии Штатов. Об этом рассказал экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный.
«Тогда у нас и возникла идея о создании оперативного штаба, который бы анализировал спланированные операции ВСУ и, в соответствии со стандартами НАТО, формировал под них потребности. Благодаря поддержке Великобритании эту идею удалось реализовать», — написал Залужный в соцсетях.
После чего штаб-квартира была перенесена на запад Германии — в город Висбаден. В этом штабе, пишет Залужный, планировались операции и проводились военные учения, а также именно там формировались потребности, о которых ВСУ докладывали в Вашингтон и некоторые европейские столицы.
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