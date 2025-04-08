Московских девятиклассников обеспечат бесплатным местом в колледже

С 1 апреля 2025 года в России начал действовать новый федеральный закон, который расширяет доступ к среднему профессиональному образованию (СПО). Москва, в числе пилотных регионов, приняла активное участие в реализации этой инициативы. Согласно новому закону, для поступления в колледж на любую специальность столичным школьникам нужно будет сдать ОГЭ по русскому языку и математике.
«В этом году столичные девятиклассники, ориентированные на получение практических навыков, быструю реализацию в профессии и планирующие обучение в колледже, смогут сдавать только два основных государственных экзамена (ОГЭ) вместо четырех — по русскому языку и математике. Аттестат, полученный на основании их сдачи, равен аттестату, выданному после сдачи четырех ОГЭ, и дает право поступить в любой колледж на любую специальность», — говорится на официальном портале московского правительства.
Кроме того, в связи с ростом спроса на выпускников среднего профессионального образования, было принято решение увеличить количество бюджетных мест на 10 тысяч — до 37 тысяч. Теперь каждый школьник гарантированно сможет получить бесплатное место в колледже. Чтобы сдать только два экзамена, необходимо до 15 мая изменить выбор ОГЭ на портале mos.ru. Приемная кампания начнется уже в конце июня, документы можно будет подать как очно, так и в электронном формате, но только на пять специальностей.
После колледжа выпускники смогут продолжить обучение в вузе, сдав внутренние экзамены или ЕГЭ или же пойти работать по специальности. Московские колледжи сотрудничают с более чем тремя тысячами работодателями, среди которых «Сбербанк», «Ростех», Метрополитен, «Мосэнерго» и др. Благодаря практическому обучению, около 95% студентам удается трудоустроиться после окончания учебы либо во время нее.
В этом году некоторые программы будут сокращены до трех лет, чтобы выпускники как можно быстрее смогли начать работать. Также будут добавлены новые специальности для повышения их конкурентоспособности на рынке.
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