Центробанк придумал дополнительную регулярную выплату для россиян

15 февраля 2022 в 08:51 Размер текста - 17 +

В Центробанке решили обеспечить россиян дополнительным доходом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Центробанк предложил россиянам, которые мало зарабатывают, способ получить дополнительный доход. Они смогут в течение года получить деньги в виде процентов на остаток по социальному счету, которые будут привязаны к текущей ключевой ставке, рассказал руководитель службы Центробанка по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Михаил Мамута. «Еще одна очень важная инициатива — текущий социальный счет с прикреплением карты „Мир“ с начислением процентов на остаток в привязке к ключевой ставке. Это тоже хороший способ поддержки нуждающихся людей. По текущему счету, как правило, процент сегодня не начисляется, или он минимален, а здесь человек будет получать гарантированный дополнительный доход, насчитываемый на остаток по счету, в течение года», — сообщил Михаил Мамута в интервью «Известиям». У россиян с небольшими доходами появиться возможность открыть специальный вклад в дополнение к обычным. Планируется, что проценты по нему будут выше уровня ключевой ставки, а деньги можно будет положить и снять в любое время, за исключением минимального остатка. Сейчас ключевая ставка составляет 9,5%, аналитики ожидают ее дальнейшего повышения. В Центробанке разработали комплекс мер для поддержки россиян с небольшими доходами. Среди инициатив введение кредитных каникул. Меру планируют ввести на срок от полугода по всем договорам независимо от срока и суммы займа в случае, если у человека упали доходы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Центробанк предложил россиянам, которые мало зарабатывают, способ получить дополнительный доход. Они смогут в течение года получить деньги в виде процентов на остаток по социальному счету, которые будут привязаны к текущей ключевой ставке, рассказал руководитель службы Центробанка по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Михаил Мамута. «Еще одна очень важная инициатива — текущий социальный счет с прикреплением карты „Мир“ с начислением процентов на остаток в привязке к ключевой ставке. Это тоже хороший способ поддержки нуждающихся людей. По текущему счету, как правило, процент сегодня не начисляется, или он минимален, а здесь человек будет получать гарантированный дополнительный доход, насчитываемый на остаток по счету, в течение года», — сообщил Михаил Мамута в интервью «Известиям». У россиян с небольшими доходами появиться возможность открыть специальный вклад в дополнение к обычным. Планируется, что проценты по нему будут выше уровня ключевой ставки, а деньги можно будет положить и снять в любое время, за исключением минимального остатка. Сейчас ключевая ставка составляет 9,5%, аналитики ожидают ее дальнейшего повышения. В Центробанке разработали комплекс мер для поддержки россиян с небольшими доходами. Среди инициатив введение кредитных каникул. Меру планируют ввести на срок от полугода по всем договорам независимо от срока и суммы займа в случае, если у человека упали доходы.