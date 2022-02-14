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Челябинец брызнул в лицо курьеру «Самоката» перцовым баллончиком. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождливый день. Тюмень, доставка еды, самокат, служба доставки
Видео подтверждает версию курьера, озвученную им в отделе полиции Фото:

Челябинец, написавший заявление в полицию о нападении на него с ломом курьера «Самокат», первым начал конфликт. На видео, появившемся в распоряжении редакции, мужчина сначала преграждает путь курьеру, а затем распрыскивает содержимое баллончика ему в лицо.

«Курьер пропустил их на дороге, но мужчина остановился, встал перед ним и стал угрожать перцовым баллончиком, который достал из кармана. Далее мужчина распылил перцовую смесь в глаза курьеру», — описали происходящее на видео в пресс-службе «Самоката».

В компании добавили, что курьер упал на землю и ничего не видел некоторое время. Потом он нащупал на земле палку и нанес удар мужчине сзади. После чего конфликт прекратился. Однако на видео этого момента нет.

«Курьер вернулся в даркстор в шоковом состоянии, глаза были воспалены. Но в больницу он обращаться не стал», — пояснили в «Самокате».

На следующий день после инцидента курьера задержали. В отделе полиции он рассказал оперативникам, что зачинщиком конфликта стал пешеход. В настоящий момент на курьера заведено уголовное дело. Его обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

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Челябинец, написавший заявление в полицию о нападении на него с ломом курьера «Самокат», первым начал конфликт. На видео, появившемся в распоряжении редакции, мужчина сначала преграждает путь курьеру, а затем распрыскивает содержимое баллончика ему в лицо. «Курьер пропустил их на дороге, но мужчина остановился, встал перед ним и стал угрожать перцовым баллончиком, который достал из кармана. Далее мужчина распылил перцовую смесь в глаза курьеру», — описали происходящее на видео в пресс-службе «Самоката». В компании добавили, что курьер упал на землю и ничего не видел некоторое время. Потом он нащупал на земле палку и нанес удар мужчине сзади. После чего конфликт прекратился. Однако на видео этого момента нет. «Курьер вернулся в даркстор в шоковом состоянии, глаза были воспалены. Но в больницу он обращаться не стал», — пояснили в «Самокате». На следующий день после инцидента курьера задержали. В отделе полиции он рассказал оперативникам, что зачинщиком конфликта стал пешеход. В настоящий момент на курьера заведено уголовное дело. Его обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.
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Ссылки по теме
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