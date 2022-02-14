На курьера, напавшего на челябинца, завели уголовное дело

Курьера обвиняют в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

На курьера службы доставки «Самокат», которого подозревают в том, что он избил челябинца ломом, завели уголовное дело. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД Челябинска, оперативники считают, что курьер умышленно напал на мужчину.

«В отделе полиции Курчатовского района на курьера „Самоката“ после драки с пешеходом завели уголовное дело. Действия курьера расценены как умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД города.

Драка произошла вечером 13 февраля. Курьер избил мужчину ломом и скрылся. На следующий день он был задержан. Курьер утверждал, что челябинец первым начал конфликт.

В компании «Самокат» заявили, что курьер отстранен от работы. С другими сотрудниками в компании проведут беседу по недопущению подобных ситуаций.