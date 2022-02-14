Число прямых рейсов из Кольцово в Азербайджан выросло в два раза

«Уральские авиалинии» увеличили количество рейсов из Екатеринбурга (Свердловская область) в столицу Азербайджана — Баку. Об этом авиакомпания сообщает на официальном сайте.
«С 6 марта летаем в столицу Азербайджана дважды в неделю», — сообщается на сайте «Уральских авиалиний». До первых выходных марта «Уральскими авиалиниями» осуществляется единственный в аэропорту Кольцово беспересадочный рейс в Азербайджан по четвергам.
По информации авиакомпании, новые рейсы из Екатеринбурга будут отправляться по воскресеньям. В обратную сторону самолеты начнут летать тоже два раза в неделю. К рейсу Баку — Екатеринбург по четвергам добавятся рейсы по понедельникам. Стартовая цена — 14219 рублей.
Ранее «Уральские авиалинии» объявили о старте прямых перелетов на остров Пхукет (Таиланд) с технической посадкой в Иркутске. Полеты запланированы каждый вторник, обратно — каждую среду.
«Уральские авиалинии» увеличили количество рейсов из Екатеринбурга (Свердловская область) в столицу Азербайджана — Баку. Об этом авиакомпания сообщает на официальном сайте. «С 6 марта летаем в столицу Азербайджана дважды в неделю», — сообщается на сайте «Уральских авиалиний». До первых выходных марта «Уральскими авиалиниями» осуществляется единственный в аэропорту Кольцово беспересадочный рейс в Азербайджан по четвергам. По информации авиакомпании, новые рейсы из Екатеринбурга будут отправляться по воскресеньям. В обратную сторону самолеты начнут летать тоже два раза в неделю. К рейсу Баку — Екатеринбург по четвергам добавятся рейсы по понедельникам. Стартовая цена — 14219 рублей. Ранее «Уральские авиалинии» объявили о старте прямых перелетов на остров Пхукет (Таиланд) с технической посадкой в Иркутске. Полеты запланированы каждый вторник, обратно — каждую среду.