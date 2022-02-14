14 февраля 2022

Число прямых рейсов из Кольцово в Азербайджан выросло в два раза

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт
Новые рейсы из Екатеринбурга с 6 марта будут отправляться по воскресеньям Фото:

«Уральские авиалинии» увеличили количество рейсов из Екатеринбурга (Свердловская область) в столицу Азербайджана — Баку. Об этом авиакомпания сообщает на официальном сайте.

«С 6 марта летаем в столицу Азербайджана дважды в неделю», — сообщается на сайте «Уральских авиалиний». До первых выходных марта «Уральскими авиалиниями» осуществляется единственный в аэропорту Кольцово беспересадочный рейс в Азербайджан по четвергам.

По информации авиакомпании, новые рейсы из Екатеринбурга будут отправляться по воскресеньям. В обратную сторону самолеты начнут летать тоже два раза в неделю. К рейсу Баку — Екатеринбург по четвергам добавятся рейсы по понедельникам. Стартовая цена — 14219 рублей.

Ранее «Уральские авиалинии» объявили о старте прямых перелетов на остров Пхукет (Таиланд) с технической посадкой в Иркутске. Полеты запланированы каждый вторник, обратно — каждую среду.

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«Уральские авиалинии» увеличили количество рейсов из Екатеринбурга (Свердловская область) в столицу Азербайджана — Баку. Об этом авиакомпания сообщает на официальном сайте. «С 6 марта летаем в столицу Азербайджана дважды в неделю», — сообщается на сайте «Уральских авиалиний». До первых выходных марта «Уральскими авиалиниями» осуществляется единственный в аэропорту Кольцово беспересадочный рейс в Азербайджан по четвергам. По информации авиакомпании, новые рейсы из Екатеринбурга будут отправляться по воскресеньям. В обратную сторону самолеты начнут летать тоже два раза в неделю. К рейсу Баку — Екатеринбург по четвергам добавятся рейсы по понедельникам. Стартовая цена — 14219 рублей. Ранее «Уральские авиалинии» объявили о старте прямых перелетов на остров Пхукет (Таиланд) с технической посадкой в Иркутске. Полеты запланированы каждый вторник, обратно — каждую среду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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