Число прямых рейсов из Кольцово в Азербайджан выросло в два раза 15 февраля 2022 в 14:26 Размер текста - 17 + Новые рейсы из Екатеринбурга с 6 марта будут отправляться по воскресеньям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Уральские авиалинии» увеличили количество рейсов из Екатеринбурга (Свердловская область) в столицу Азербайджана — Баку. Об этом авиакомпания сообщает на официальном сайте. «С 6 марта летаем в столицу Азербайджана дважды в неделю», — сообщается на сайте «Уральских авиалиний». До первых выходных марта «Уральскими авиалиниями» осуществляется единственный в аэропорту Кольцово беспересадочный рейс в Азербайджан по четвергам. По информации авиакомпании, новые рейсы из Екатеринбурга будут отправляться по воскресеньям. В обратную сторону самолеты начнут летать тоже два раза в неделю. К рейсу Баку — Екатеринбург по четвергам добавятся рейсы по понедельникам. Стартовая цена — 14219 рублей. Ранее «Уральские авиалинии» объявили о старте прямых перелетов на остров Пхукет (Таиланд) с технической посадкой в Иркутске. Полеты запланированы каждый вторник, обратно — каждую среду. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту. «Уральские авиалинии» увеличили количество рейсов из Екатеринбурга (Свердловская область) в столицу Азербайджана — Баку. Об этом авиакомпания сообщает на официальном сайте. «С 6 марта летаем в столицу Азербайджана дважды в неделю», — сообщается на сайте «Уральских авиалиний». До первых выходных марта «Уральскими авиалиниями» осуществляется единственный в аэропорту Кольцово беспересадочный рейс в Азербайджан по четвергам. По информации авиакомпании, новые рейсы из Екатеринбурга будут отправляться по воскресеньям. В обратную сторону самолеты начнут летать тоже два раза в неделю. К рейсу Баку — Екатеринбург по четвергам добавятся рейсы по понедельникам. Стартовая цена — 14219 рублей. Ранее «Уральские авиалинии» объявили о старте прямых перелетов на остров Пхукет (Таиланд) с технической посадкой в Иркутске. Полеты запланированы каждый вторник, обратно — каждую среду. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям