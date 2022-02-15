В Свердловской области из-за коронавируса перенесли выборы мэра

16 февраля 2022 в 15:24 Размер текста - 17 +

Заболели сотрудники аппарата губернатора Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Белоярском (Свердловская область) перенесли второй этап конкурса по выборам мэра. На нем 14 кандидатов на должность главы должны были презентовать свои программы по развитию города. Причина: из восьми членов конкурсной комиссии трое — Вадим Дубичев, Наталья Соколова и Елена Омарова — заболели коронавирусом. Все они — сотрудники аппарата губернатора. Об этом URA.RU сообщил председатель конкурсной комиссии Дубичев. «В связи с тем, что трое [членов конкурсной комиссии], включая председателя, заболели, мы уведомили главу думы Белоярского [Владимира Кошкарева], что заседание переносится. Выберем дату после выздоровления членов конкурсной комиссии», — сообщил URA.RU Дубичев. По его оценке, заседание перенесли примерно на 10 дней. «Так что в конце февраля мы проведем второй этап», — добавил он. Депутаты Белоярского 17 января отстранили от должности исполняющего обязанности мэра Михаила Иванова, проработавшего два месяца. Отстранение инициировала прокуратура, выяснившая, что чиновник причастен к махинациям с землей. Предыдущего главу Андрея Горбова уволили после антикоррупционной проверки, в ходе которой выяснилось, что в течение двух лет мэр начислял премии самому себе. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Белоярском (Свердловская область) перенесли второй этап конкурса по выборам мэра. На нем 14 кандидатов на должность главы должны были презентовать свои программы по развитию города. Причина: из восьми членов конкурсной комиссии трое — Вадим Дубичев, Наталья Соколова и Елена Омарова — заболели коронавирусом. Все они — сотрудники аппарата губернатора. Об этом URA.RU сообщил председатель конкурсной комиссии Дубичев. «В связи с тем, что трое [членов конкурсной комиссии], включая председателя, заболели, мы уведомили главу думы Белоярского [Владимира Кошкарева], что заседание переносится. Выберем дату после выздоровления членов конкурсной комиссии», — сообщил URA.RU Дубичев. По его оценке, заседание перенесли примерно на 10 дней. «Так что в конце февраля мы проведем второй этап», — добавил он. Депутаты Белоярского 17 января отстранили от должности исполняющего обязанности мэра Михаила Иванова, проработавшего два месяца. Отстранение инициировала прокуратура, выяснившая, что чиновник причастен к махинациям с землей. Предыдущего главу Андрея Горбова уволили после антикоррупционной проверки, в ходе которой выяснилось, что в течение двух лет мэр начислял премии самому себе.